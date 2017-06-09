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Детский омбудсмен и СК занялись делом о гибели в ДТП "пьяного" шестилетнего ребенка
15 июня 2017 г. | Время публикации 20:36
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова выясняет обстоятельства гибели в ДТП шестилетнего ребенка, признанного пьяным по результатам экспертизы. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

23 апреля 31-летняя местная жительница сбил мальчика на своем Hyundai во дворе дома 39 в микрорайне Павлино города Балашиха и протащила около десяти метров под днищем автомобиля. Ребенок скончался на месте. По данным СМИ и соцсетей, женщина ехала со скоростью примерно 50 километров в час (некоторые источники сообщают о 70-ти) и разговаривала по телефону.

Согласно результатам экспертизы, ребенок был пьян: в его крови якобы содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки. По данным Life, женщина-водитель - жена местного члена организованной преступной группировки, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования. Издание также сообщает о попытках давления на свидетелей ДТП, исчезновении записей камер видеонаблюдения с места аварии, уничтожении улик.

В пресс-службе подмосковного управлении МВД намерены потребовать эксгумации тела погибшего мальчика для проведения дополнительных судебно-медицинской и биологической экспертиз. Женщине-водителю предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), она находится под подпиской о невыезде. Следственный комитет намерен забрать дело из полиции в собственное производство. "В случае передачи дела из органов полиции СК проверит все факты, изложенные в СМИ, а также проведет повторную экспертизу для установления всех обстоятельств случившегося", - сообщается на сайте ведомства.

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Четверг, 15 июня 2017 г. // Последняя новость 20:36
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