Голосование по реновации через МФЦ и портал "Активный гражданин" завершается в столице

14 июня 2017 г. Голосование по реновации заканчивается 15 июня, но собрания собственников можно проводить еще месяц

Власти Москвы решили на месяц продлить срок проведения общих собраний собственников жилья по программе реновации. Протоколы общих собраний принимаются до 15 июля, но не позднее дня вступления в силу закона о реновации.