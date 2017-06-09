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Голосование по реновации через МФЦ и портал "Активный гражданин" завершается в столице
15 июня 2017 г. | Время публикации 12:09 | Последние изменения 12:23
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Программа реновации пятиэтажного жилищного фонда / Сайт Москвы
Голосование по вопросу участия в программе реновации столичного жилфонда завершается 15 июня в центрах госуслуг Москвы и на портале "Активный гражданин". Как сообщает РИАМО, в список для открытого голосования москвичей вошли порядка 4,5 тысяч домов. Итоги голосования по каждому дому власти обещают опубликовать онлайн через два-три дня. Для этого на официальном сайте мэра Москвы создадут интерактивную форму, которая покажет, как проголосовал дом, сколько квартир приняли участие в голосовании, сколько жителей не определились и число голосов за или против.

Для проверки учета голосов созданы сервисы на портале mos.ru и портале "Активный гражданин". Также проверку можно сделать в информационном центре голосования по программе реновации по адресу: Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3. Еще одним вариантом голосования по реновации стало собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Голосование в этом формате мэрия решила продлить на месяц, протоколы общих собраний принимаются до 15 июля.

Закон о реновации был принят накануне в третьем чтении: "за" проголосовало 399 депутатов, "против" - два, один воздержался. Законопроект начали рассматривать пятым вопросом в повестке и успели принять примерно за 20 минут, после чего депутаты ушли на перерыв. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в законопроекте после второго чтения "эффективно" защищены права всех граждан. Представители всех четырех фракций Госдумы рекомендовали документ к принятию, призывая распространить его на всю территорию Российской Федерации. 28 июня закон рассмотрит Совет Федерации, и после одобрения в Совете Федерации, подписания президентом РФ и опубликования закон вступит в силу. После этого включение домов в программу реновации прекратится.

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