СК и власти Подмосковья занялись скандальной свалкой в Балашихе в считанные часы после жалобы жителей Путину

7 мая 2017 г. Власти передумали закрывать мусорный полигон "Кучино", который отравляет жизнь жителям Балашихи

Подмосковье собиралось полностью закрыть полигон до 1 января 2020 года, однако недавно власти объявили публичные слушания, судя по которым назначение земель полигона хотят изменить с "рекультивации" на "специальную деятельность".