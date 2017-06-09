СК и власти Подмосковья занялись скандальной свалкой в Балашихе в считанные часы после жалобы жителей Путину

Следственный комитет начал проверку по жалобе на гигантскую свалку бытовых отходов в подмосковной Балашихе, прозвучавшую во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. По указанию руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области организована проверка информации, сообщается на сайте
ведомства.
Жители Балашихи рассказали президенту, что жить рядом с полигоном твердых бытовых отходов "Кучино", невозможно. На свалке ежедневно происходят возгорания, люди плохо себя чувствуют, постоянно испытывают тошноту от вони. Свалка существует уже 50 лет, обращения в инстанции различных уровней не помогают. После того, как на ситуацию обратили внимание журналисты, свалку попытались за один день облагородить, повесив воздушные шарики и отчитавшись о запуске "линии по переработке мусора".
Путин пообещал как можно скорее закрыть полигон, а также заметил, что рядом с ним строят новые жилые дома. "Надо вспомнить добрым словом, в кавычках, тех людей, которые приняли решение о строительстве в этом месте", - прокомментировал президент. В пресс-службе областного Главгосстройнадзора РИА "Новости"
сообщили, что дома около свалки построила группа компаний "Мортон", которую в конце прошлого года приобрела практически со всеми объектами ГК ПИК. В Следственном комитете заявили, что разрешение на строительство жилых домов возле полигона было выдано незаконно. Сами дома были построены и введены в эксплуатацию в 2015 году.
Вскоре после "прямой линии" с Путиным свалку посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Балашихи Евгений Жирков. Воробьев заявил, что закрыть ее оперативно не получится, так как некуда будет везти мусор. "Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения", - сказал губернатор, слова которого приводит "Интерфакс"
.
Воробьев добавил, что с 2014 года в Подмосковье закрылся 21 полигон из 39-ти, а оставшиеся "трещат по швам". Утилизация же происходит по старой технологии. Жирков в свою очередь сообщил, что проект рекультивации полигона "Кучино" практически завершен, а на само закрытие свалки потребуется полтора-два года. "Скорее всего, это будет конец 2019 года", - сказал он.
Активисты проекта ОНФ "Генеральная уборка" направили запросы по поводу свалки в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и главному санитарному врачу еще в марте, однако пока не получили ответа. "В настоящий момент по нашим запросам идут проверки, мы ждем результаты. Мы считаем, что полигон должен быть закрыт как можно скорее, и будем этого добиваться", - сообщил ТАСС координатор проекта Дмитрий Миронов.
По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино округа Балашиха, о котором шла речь в прямом эфире, был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Разговоры о скорейшем закрытии полигона велись еще в 1975 году, однако он продолжает функционировать до сих пор. Свалку общей площадью более 50 гектаров видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тысяч тонн отходов как из Московской области, так и из Москвы. При этом жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.
Полигон бытовых отходов "Кучино" региональные власти обещали полностью закрыть до 1 января 2020 года, однако в мае этого года глава Балашихи Евгений Жирков подписал постановление о проведении публичных слушаний, на которых будет рассматриваться изменение назначения земель под полигоном с "рекультивации" на "специальную деятельность"
. Активисты утверждают, что изменение назначения земель подразумевает не только продолжение деятельности полигона, но и возможность захоронения там медицинских, биологических, радиоактивных отходов.
Полигон "Кучино" недавно упоминался в СМИ в связи с другой скандальной свалкой - в столичном районе Печатники
. Вместо ликвидации власти решили ее переоборудовать. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, свалку планируется "локализовать" и "реабилитировать". 15 процентов мусора вывезут на полигон "Кучино", остальное переместят в пределах свалки и завалят чистым грунтом. В итоге, как отмечал муниципальный депутат Виталий Третьюхин, свалка в Печатниках станет полигоном, где "отходы будут догнивать годами".