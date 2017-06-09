Власти Москвы одобрили частичную замену монорельса на трамвайные пути

23 мая 2017 г. При реконструкции монорельса демонтируют почти половину надземных путей

Предварительный проект предусматривает демонтаж путей от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна протяженностью около 2,5 километра. Также планируется переустройство трамвайного полотна от Новомосковской улицы до проспекта Мира.