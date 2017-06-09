Власти Москвы одобрили частичную замену монорельса на трамвайные пути

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила замену участка московского монорельса на трамвайные пути в рамках реконструкции. Об этом сообщается на сайте
Москомстройинвеста.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, проект планировки предусматривает продление трамвайной линии, которая проходит по улице Академика Королева до существующей трамвайной линии, проходящей на улице Костякова. Таким образом, изолированная трамвайная сеть соединится с основной трамвайной сетью Москвы. В настоящее время рассматривается несколько вариантов трассировки.
"Часть эстакады со станциями Московского монорельса планируется переоборудовать, чтобы по данному участку могли курсировать трамваи. Сейчас трамвайные пути частично дублируют монорельсовую дорогу", - пояснил Тимофеев. Реконструкция Московского монорельса будет проведена за счет средств городского бюджета: предполагается, что частичная замена монорельса на трамвайные пути повысит качество транспортного обслуживания и сократит расходы на эксплуатацию городского транспорта.
Напомним, московский метрополитен еще в 2015 году объявил конкурс на разработку программы развития убыточного монорельса. Бывший начальник подземки Дмитрий Пегов говорил, что рассматривается несколько вариантов: замена монорельса трамваем от станции метро "Тимирязевская" до улицы Костякова либо "апгрейд монорельса". Теперь монорельс фактически переделают в трамвай
: надземные пути опустят на землю
, эстакады останутся на пересечении линии монорельса с железной и автомобильными дорогами.
На сохранившихся высотных участках монорельса положат трамвайные пути, а рельсы для поездов демонтируют. Трамваи будут подниматься наверх, проезжать несколько километров пути по специальной горке длиной в несколько километров и возвращаться на обычные пути. Демонтаж конструкций монорельса планируется начать к концу 2018 года. Реконструкция будет идти за счет городского бюджета, стоимость работ пока не известна.