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Муниципальный депутат сообщил о стрельбе в люберецкой гимназии
15 марта 2017 г. | Время публикации 13:30
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Неизвестный открыл стрельбу в гимназии номер 24 города Люберцы, в результате которой были контужены четыре человека. Об этом сообщил РБК муниципальный депутат и зампред правления организация "Право на оружие" Вячеслав Ванеев, сын которого принес оружие в гимназию. В полиции информацию о стрельбе не подтверждают.

"Сообщается, что четверо контуженных. Во время физкультуры злоумышленник влез в личные вещи моего сына и похитил "Анти-дог", — объяснил депутат. Речь идет о светошумовом средстве самообороны на базе травматического пистолета Оса, для которого не требуется лицензия. В дежурной части местного межмуниципального управления МВД заявили, что выстрелов из пистолета не производилось, его "просто кто-то уронил, и он запищал". на месте работает участковый полицейский, обстоятельства инцидента выясняются.

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