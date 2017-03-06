Муниципальный депутат сообщил о стрельбе в люберецкой гимназии Рубрики: Происшествия

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"Сообщается, что четверо контуженных. Во время физкультуры злоумышленник влез в личные вещи моего сына и похитил "Анти-дог", — объяснил депутат. Речь идет о светошумовом средстве самообороны на базе травматического пистолета Оса, для которого не требуется лицензия. В дежурной части местного межмуниципального управления МВД заявили, что выстрелов из пистолета не производилось, его "просто кто-то уронил, и он запищал". на месте работает участковый полицейский, обстоятельства инцидента выясняются.



Неизвестный открыл стрельбу в гимназии номер 24 города Люберцы, в результате которой были контужены четыре человека. Об этом сообщил РБК муниципальный депутат и зампред правления организация "Право на оружие" Вячеслав Ванеев, сын которого принес оружие в гимназию. В полиции информацию о стрельбе не подтверждают."Сообщается, что четверо контуженных. Во время физкультуры злоумышленник влез в личные вещи моего сына и похитил "Анти-дог", — объяснил депутат. Речь идет о светошумовом средстве самообороны на базе травматического пистолета Оса, для которого не требуется лицензия. В дежурной части местного межмуниципального управления МВД заявили, что выстрелов из пистолета не производилось, его "просто кто-то уронил, и он запищал". на месте работает участковый полицейский, обстоятельства инцидента выясняются.



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