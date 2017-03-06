]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
марта
pda
Поиск
Архив

Москвичи выйдут на митинг против застройки парка "Березовая роща" под нужды футбольного ЦСКА
15 марта 2017 г. | Время публикации 18:17
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Жители московских районов Сокол и Хорошевка в предстоящую субботу выйдут на митинг в парке "Березовая роща", чтобы защитить его от застройки под нужды футбольного ЦСКА, сообщает портал Znak со ссылкой на одного из организаторов акции Александра Афанасьева.

По словам Афанасьева, участок парка, которому грозит уничтожение, десятки лет принадлежал военным и был обнесен забором. Местные жители многие годы боролись за то, чтобы эта территория воссоединилась с парком. Примечательно, что даже столичные власти были в этом вопросе на стороне жителей: город выиграл суд у Минобороны РФ, после чего ведомство начало освобождать земли.

Однако, по некой причине, участок получил статус отдельного землевладения со своим кадастровым номером, хотя и очевидно является частью парка. При этом сам парк "Березовая роща" имеет статус особо охраняемого объекта культурного наследия. "Этот факт казался странным и тревожил. Недавно выяснилось, что на этот участок положил глаз клуб ЦСКА. И Гинер (владелец футбольного клуба, - прим. ред.) хочет его забрать. Ему, видите ли, не хватает тренировочных полей", - отметил активист в сообществе районов Сокол и Аэропорт в Facebook.

"Как уж ему этот участок выдадут - в аренду ли, продадут ли - не так важно. Важно, что если он его получит, мы навсегда потеряем часть парка. И получится - годами боролись жители за уход оттуда военных, а результат всего этого - чистенький и тепленький участочек получит Гинер", - заявил Афанасьев. Митинг стартует 18 марта в 12:00.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.03.2017   19:46
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 15 марта 2017 г. // Последняя новость 19:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>