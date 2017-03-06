]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
марта
pda
Поиск
Архив

МЧС предупредило москвичей о начале самого опасного времени для выхода на лед
15 марта 2017 г. | Время публикации 14:46
Рубрики: Погода, Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Толщина ледового покрытия в ближайшее время уже будет не способно выдерживать нагрузки, а потому пребывание на заледенелых прудах и реках в столичном регионе может сопрягаться риском для жизни, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы городского управления МЧС.

"Температура воздуха в дневное время суток по состоянию на 15 марта составляет плюс пять градусов. В дни, когда положительная среднесуточная температура воздуха сохранится на протяжении трех дней, прочность льда снизится на четверть. Но уже сегодня во многих местах лед небезопасный", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, сегодня в Строгинской пойме толщина льда составляет 28 сантиметров, в Серебряном Бору - 10 сантиметров, на Большом Садовом пруду - 35 сантиметров. Выход человека на лед допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 сантиметров. В ведомстве также добавили, что только за 14 марта на Москве-реке были спасены пять человек.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Четверо мужчин провалились под лед Москвы-реки, пытаясь сократить путь от метро
14 марта 2017 г.
Четверо мужчин провалились под лед Москвы-реки, пытаясь сократить путь от метро
Инцидент произошел в районе станции метро "Мякинино" на северо-западе города около 14:00 по московскому времени. На место оперативно прибыли спасатели на катере с воздушной подушкой.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.03.2017   19:46
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 15 марта 2017 г. // Последняя новость 19:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>