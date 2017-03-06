МЧС предупредило москвичей о начале самого опасного времени для выхода на лед Происшествия Рубрики: Погода

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"Температура воздуха в дневное время суток по состоянию на 15 марта составляет плюс пять градусов. В дни, когда положительная среднесуточная температура воздуха сохранится на протяжении трех дней, прочность льда снизится на четверть. Но уже сегодня во многих местах лед небезопасный", - отметили в ведомстве.



По данным МЧС, сегодня в Строгинской пойме толщина льда составляет 28 сантиметров, в Серебряном Бору - 10 сантиметров, на Большом Садовом пруду - 35 сантиметров. Выход человека на лед допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 сантиметров. В ведомстве также добавили, что только за 14 марта на Москве-реке были спасены пять человек. Толщина ледового покрытия в ближайшее время уже будет не способно выдерживать нагрузки, а потому пребывание на заледенелых прудах и реках в столичном регионе может сопрягаться риском для жизни, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы городского управления МЧС."Температура воздуха в дневное время суток по состоянию на 15 марта составляет плюс пять градусов. В дни, когда положительная среднесуточная температура воздуха сохранится на протяжении трех дней, прочность льда снизится на четверть. Но уже сегодня во многих местах лед небезопасный", - отметили в ведомстве.По данным МЧС, сегодня в Строгинской пойме толщина льда составляет 28 сантиметров, в Серебряном Бору - 10 сантиметров, на Большом Садовом пруду - 35 сантиметров. Выход человека на лед допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 сантиметров. В ведомстве также добавили, что только за 14 марта на Москве-реке были спасены пять человек.



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