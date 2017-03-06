Полиция раскрыла дело об убийстве девушки на Хамовническом валу

Полиция раскрыла дело об убийстве девушки осенью прошлого года. Напомним, 18 сентября прошлого года вблизи жилого дома, расположенного по улице Хамовнический вал было обнаружено тело 20-летней девушки
с колото-резаными ранами шеи и головы. По данным источника в правоохранительных органах, преступник действовал максимально жестоко и ударил девушку в шею четыре раза. Нападавший также похитил сумочку жертвы и ценные вещи.
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Следственного комитета по городу Москве, подозреваемый был задержан на территории Брянской области, где также совершил особо тяжкое преступление. 31-летнему Борису Суркову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений). Он признался в совершенном преступлении и в ближайшее время будет этапирован в Москву для проведения следственных действий.