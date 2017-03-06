Полиция раскрыла дело об убийстве девушки на Хамовническом валу

19 сентября 2016 г. Собачник обнаружил в сквере в центре Москвы тело убитой девушки

Тело 20-летней девушки было обнаружено в районе дома номер 28 по улице Хамовнический Вал. Злоумышленник нанес ей колото-резаную рану в область шеи, забрал сумочку и ценные вещи, а затем скрылся с места преступления.