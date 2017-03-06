Мосгорсуд оправдал девушку, которую ошибочно оштрафовали за проституцию Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Мосгорсуд по запросу прокуратуры оправдал студентку одного из столичных педагогических вузов, которую ранее обвинили в занятии проституцией. В надзорном ведомстве пояснили, что основанием для проверки стала жалоба отца девушки, передает ТАСС.



Все началось с того, что в июне прошлого года в дежурную часть с 59-го километра МКАД была доставлена неизвестная, подозреваемая в оказании интимных услуг на трассе. Документов, удостоверяющих личность, у нее не было - она их не предоставила даже в суде. При этом она назвалась именем дальней родственницы, но сотрудники полиции не удосужились проверить эту информацию.



В результате именно родственница задержанной была привлечена к административной ответственности по статье 6.11 КоАП ("Занятие проституцией") и приговорена к штрафу в 1,5 тысячи рублей. Как отметили в прокуратуре, выяснить данный судебной ошибки удалось благодаря почерковедческому исследованию, которое показало, что записи в административном деле различаются с почерком и подписями пострадавшей студентки.



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