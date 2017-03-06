Возмущенные качеством дорог дальнобойщики подали заявку на пикет возле здания МВД

17 июня 2016 г. СМИ: введение платы за въезд в центр города - лишь вопрос времени

Несмотря на то, что власти продолжают открещиваться от платы за въезд в центр, эксперты убеждены, что к этому вопросу вернутся после выборов в Госдуму. При этом плата может быть введена повсеместно по примеру платных парковок.