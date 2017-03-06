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Очередной "мажор" на Gelandewagen пронесся по тротуару мимо пробки в центре Москвы
15 марта 2017 г. | Время публикации 16:13
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
Столичная Госавтоинспекция изучает видео с ездой автомобиля Gelandewagen по тротуару в районе Болотной площади. На записи инцидента, которую ранее в среду опубликовал телеканал РЕН-ТВ, видно, как водитель иномарки таким образом объезжает длинную пробку.

"О данном инциденте доложено руководству, выясняются обстоятельства случившегося", - рассказал агентству "Москва" представитель пресс-службы городского управления ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что полиция проверяет все видеозаписи с нарушениями правил дорожного движения.

Самый громкий инцидент с участием мажоров произошел в столице в мае прошлого года, когда пятеро молодых людей на Gelandewagen устроили гонки с автоинспекторами и транслировали погоню в прямом эфире через Periscope. Как затем выяснилось, владельцем машины был сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров. Большой судебный процесс над ним и другими участниками гонок начался спустя почти полгода. В итоге суд ограничился мягкими приговорами, которые тщетно пыталась оспорить прокуратура.
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