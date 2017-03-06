Два участка МКАД начнут реконструировать в этом году

9 октября 2014 г. Мэр утвердил проект реконструкции МКАД от улицы Верхние поля до Бесединского моста

На этом участке МКАД появятся специальные переходно-скоростные полосы в тех местах, где кольцевая дорога пересекается с другими магистралями, а также боковые проезды с внешней и внутренней стороны автодороги.