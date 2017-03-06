]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
марта
pda
Поиск
Архив

Фура опрокинулась на МКАД, столкнувшись с тремя авто
15 марта 2017 г. | Время публикации 08:40 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Три легковых автомобиля и грузовик с полуприцепом столкнулись на МКАД, пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Москве, инцидент произошел около 04:20: на 1-м километре внешней стороны МКАД столкнулись три легковых авто и фура с полуприцепом.

В результате удара фура опрокинулась на бок, пострадал один человек.Движение от шоссе Энтузиастов до улицы Энергетиков осложнено, водителям рекомендуется воздержаться от поездок в район перекрытия. Сотрудники ГИБДД организуют движение и устанавливают причины аварии.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.03.2017   12:26
5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 15 марта 2017 г. // Последняя новость 12:23
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>