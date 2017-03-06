Фура опрокинулась на МКАД, столкнувшись с тремя авто Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Три легковых автомобиля и грузовик с полуприцепом столкнулись на МКАД, пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Москве, инцидент произошел около 04:20: на 1-м километре внешней стороны МКАД столкнулись три легковых авто и фура с полуприцепом.



В результате удара фура опрокинулась на бок, пострадал один человек.Движение от шоссе Энтузиастов до улицы Энергетиков осложнено, водителям рекомендуется воздержаться от поездок в район перекрытия. Сотрудники ГИБДД организуют движение и устанавливают причины аварии.







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