Мост от парка "Остров мечты" через Москву-реку начнут строить в следующем году

19 апреля 2016 г. ЗИЛ и московский "Диснейленд" хотят связать веткой воздушного метро

По словам инвестора проекта, подвесное метро может соединить три ТПУ, а также будущий жилой квартал на ЗИЛе и строящийся парк развлечений "Остров мечты". С "воздушки" можно будет пересесть на метро и МКЖД.