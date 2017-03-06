Навальный подал заявку на антикоррупционный митинг в столице Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



В свою очередь глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников подтвердил Оппозиционер Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение в центре столицы 26 марта шествия и митинга против коррупции. Об этом политик сообщил на своем сайте . Заявленная численность участников мероприятия — 15 тысяч человек.В свою очередь глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников подтвердил "Интерфаксу" факт подачи этой заявки. Шествие предполагается провести с 14:00 до 17:00 26 марта по маршруту от площади Тверская застава по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд. Также предполагается митинг на улице Охотный ряд, напротив дома 2.



Предыдущая статья | Следующая статья

