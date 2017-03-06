Иностранные инвесторы интересуются строительством офисов в Москве Городская инфраструктура Рубрики: Недвижимость

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Заместитель мэра напомнил, что в последние годы девелоперы проявляли низкую заинтересованность в строительстве офисных площадей, интересуясь в основном проектами жилой недвижимости. Сейчас же один из инвесторов предложил проект по строительству офисного центра площадью около 100 тысяч квадратных метров. "В ближайшие месяцы мы проработаем это предложение, подберем совместно с инвестором возможный земельный участок под его размещение", - сказал глава городского стройкомплекса.



Между тем рядовые москвичи и муниципальные депутаты отмечают участившиеся случаи бесконтрольной застройки офисной недвижимостью, опасаясь, что новый толчок этому даст принятие новых правил землепользования и застройки. Так, проектом предусмотрены территориальные зоны, для которых в нарушение Градостроительного кодекса России не устанавливается градостроительный регламент, позволяя таким образом узаконить нелегальную застройку и одобрять проекты без публичных слушаний. Активисты обращают внимание на то, что публичные слушания по проекту прошли с многочисленными нарушениями, в том числе c использованием платной массовки и недопуском граждан на слушания. Они требуют



Иностранные инвесторы проявляют повышенный интерес к строительству офисов и производственных площадей в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, который принимает участие в международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах. "Интерес инвесторов, в том числе иностранных, к новым масштабным проектам в Москве очень высок. Для нас стал неожиданным повышенный интерес к проектам офисной и производственной недвижимости", - приводит слова Хуснуллина сайт городского стройкомплекса Заместитель мэра напомнил, что в последние годы девелоперы проявляли низкую заинтересованность в строительстве офисных площадей, интересуясь в основном проектами жилой недвижимости. Сейчас же один из инвесторов предложил проект по строительству офисного центра площадью около 100 тысяч квадратных метров. "В ближайшие месяцы мы проработаем это предложение, подберем совместно с инвестором возможный земельный участок под его размещение", - сказал глава городского стройкомплекса.Между тем рядовые москвичи и муниципальные депутаты отмечают участившиеся случаи бесконтрольной застройки офисной недвижимостью, опасаясь, что новый толчок этому даст принятие новых правил землепользования и застройки. Так, проектом предусмотрены территориальные зоны, для которых в нарушение Градостроительного кодекса России не устанавливается градостроительный регламент, позволяя таким образом узаконить нелегальную застройку и одобрять проекты без публичных слушаний. Активисты обращают внимание на то, что публичные слушания по проекту прошли с многочисленными нарушениями, в том числе c использованием платной массовки и недопуском граждан на слушания. Они требуют провести проверку по признакам растраты бюджетных средств и расследование в отношении лиц, подготовивших ПЗЗ.



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