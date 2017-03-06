В Москве задержан редактор агентства Regnum Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter ИА REGNUM Шеф-редактор информационного агентства Regnum Юрий Баранчик задержан в столице и находится в Дорогомиловском РОВД. Как сообщил ТАСС главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров, журналиста "взяли сегодня ночью" на съемной квартире. "Сейчас этим делом занимается наш адвокат, мы пожаловались во всевозможные инстанции", - заявил он.



На сайте агентства также появилась информация, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей, которые с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников Regnum по надуманным обвинениям в разжигании межнациональной розни, по которым им грозит до 12 лет заключения. Сам задержанный от комментариев отказался, официальных комментариев полиции Москвы также пока нет.







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