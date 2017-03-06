Участников программы сноса пятиэтажек освободят от налога на новое жилье

13 марта 2017 г. Застройщики и банки назвали условия своего участия в программе сноса пятиэтажек

Столичные застройщики просят власти упростить выделение земельных участков и взять на себя взаимодействие с жителями. В свою очередь, банки просят заемщиков, взявших такие квартиры в ипотеку, своевременно переоформить документы.