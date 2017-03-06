Участников программы сноса пятиэтажек освободят от налога на новое жилье

Москвичи будут освобождены от налога за новое жилье, полученное взамен снесенного. Такую поправку внес в Госдуму автор законопроекта о сносе пятиэтажек Николай Гончар. Без этой нормы жители сносимых пятиэтажек платили бы 13% стоимости новой квартиры, пишет РБК
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Депутат партии "Единая Россия" Николай Гончар предложил внести поправки в Налоговый кодекс в связи с принятием законопроекта о сносе пятиэтажек. Согласно им фонд содействия реновации предлагается исключить фонд из числа налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций, а также освободить операции фонда от налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Также предлагается освободить от налогообложения на доходы физических лиц объекты недвижимого имущества, полученные в собственность от фонда, снизив налоговую нагрузку на участников программы по сносу хрущевок.
По словам экспертов, программы по упрощению налогообложения при переселении москвичей из пятиэтажек привлекут новых покупателей и инвесторов, но сильно на снижении цены не скажутся: речь идет лишь об "устранении дискриминации". "Если дом сносят и за счет средств фонда построили другой объект, этот объект или его часть передали человеку взамен его снесенного жилья. В таком случае логично освободить человека от налога", — сказал президент группы компаний "БЕСТ-Недвижимость" Григорий Полторак, пояснив, что в противном случае жильцы пятиэтажек вынуждены будут платить бы 13% от стоимости полученного жилья.
Напомним, что жильцов сносимых пятиэтажек также освободят от платы за капремонт
: сами застройщики и банки готовы участвовать в программе
, но выдвигают ряд условий. В частности, банки просят горожан, взявших ипотечный кредит для покупки квартиры в "хрущевке", своевременно переоформить необходимые документы.