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Участников программы сноса пятиэтажек освободят от налога на новое жилье
15 марта 2017 г. | Время публикации 09:14
Рубрики: Законодательство  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Москвичи будут освобождены от налога за новое жилье, полученное взамен снесенного. Такую поправку внес в Госдуму автор законопроекта о сносе пятиэтажек Николай Гончар. Без этой нормы жители сносимых пятиэтажек платили бы 13% стоимости новой квартиры, пишет РБК.

Депутат партии "Единая Россия" Николай Гончар предложил внести поправки в Налоговый кодекс в связи с принятием законопроекта о сносе пятиэтажек. Согласно им фонд содействия реновации предлагается исключить фонд из числа налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций, а также освободить операции фонда от налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Также предлагается освободить от налогообложения на доходы физических лиц объекты недвижимого имущества, полученные в собственность от фонда, снизив налоговую нагрузку на участников программы по сносу хрущевок.

По словам экспертов, программы по упрощению налогообложения при переселении москвичей из пятиэтажек привлекут новых покупателей и инвесторов, но сильно на снижении цены не скажутся: речь идет лишь об "устранении дискриминации". "Если дом сносят и за счет средств фонда построили другой объект, этот объект или его часть передали человеку взамен его снесенного жилья. В таком случае логично освободить человека от налога", — сказал президент группы компаний "БЕСТ-Недвижимость" Григорий Полторак, пояснив, что в противном случае жильцы пятиэтажек вынуждены будут платить бы 13% от стоимости полученного жилья.

Напомним, что жильцов сносимых пятиэтажек также освободят от платы за капремонт: сами застройщики и банки готовы участвовать в программе, но выдвигают ряд условий. В частности, банки просят горожан, взявших ипотечный кредит для покупки квартиры в "хрущевке", своевременно переоформить необходимые документы.
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