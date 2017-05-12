]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
мая
pda
Поиск
Архив

В 2017 году на программу "Моя улица" в Москве потратят почти 40 миллиардов рублей - вдвое больше, чем раньше
15 мая 2017 г. | Время публикации 11:43 | Последние изменения 14:24
Рубрики: Городская инфраструктура, Экономика  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Агентство городских новостей Москва
Москва потратит почти 40 миллиардов рублей на программу "Моя улица" в 2017 году. Как сообщает телеканал "Дождь", это примерно вдвое больше, чем в предыдущие годы. В 2015 году власти направили на благоустройство 21,6 миллиарда рублей, в 2016-м - 22,4 миллиарда рублей.

По данным телеканала, общая сумма более чем 60 тендеров, связанных с программой "Моя улица" в текущем году, составляет 37,4 миллиарда рублей. Однако и эту цифру нельзя назвать окончательной, поскольку в системе госзакупок нет тендера на благоустройство Андреевской набережной, Мароновского переулка и других объектов. Официально столичные власти пока не озвучивали сумму расходов на программу "Моя улица" в 2017 году: заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что конкурсные процедуры по программе еще не завершены.

Напомним, в этом году программа "Моя улица" обещает быть масштабнее, чем в прошлые годы. Благоустройство затронет 86 объектов (в предыдущие годы – 47 и 61). Пик работ придется на июнь-июль, завершить этап планируется по традиции ко Дню города. Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что работы в центре города рассчитаны на два-три года, а после реконструкции центральных улиц благоустройство доберется до небольших улиц, переулков и жилых районов, "в которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей". Он также заверил, что 2017-й будет последним годом, когда в центре города проводятся столь масштабные работы по благоустройству улиц.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Собянин пообещал москвичам последний год неудобств из-за благоустройства
3 мая 2017 г.
Собянин пообещал москвичам последний год неудобств из-за благоустройства
По словам мэра, в последующие годы не будет таких масштабных ограничений в работе транспорта, как в 2017 году. Отдельно градоначальник отметил масштабные работы на Новой площади - они завершатся в августе.
25 апреля 2017 г.
29 марта 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.05.2017   18:21
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 15 мая 2017 г. // Последняя новость 18:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>