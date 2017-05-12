В 2017 году на программу "Моя улица" в Москве потратят почти 40 миллиардов рублей - вдвое больше, чем раньше

Москва потратит почти 40 миллиардов рублей на программу "Моя улица" в 2017 году. Как сообщает телеканал "Дождь"
, это примерно вдвое больше, чем в предыдущие годы. В 2015 году власти направили на благоустройство 21,6 миллиарда рублей, в 2016-м - 22,4 миллиарда рублей.
По данным телеканала, общая сумма более чем 60 тендеров, связанных с программой "Моя улица" в текущем году, составляет 37,4 миллиарда рублей. Однако и эту цифру нельзя назвать окончательной, поскольку в системе госзакупок нет тендера на благоустройство Андреевской набережной, Мароновского переулка и других объектов. Официально столичные власти пока не озвучивали сумму расходов на программу "Моя улица" в 2017 году: заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что конкурсные процедуры по программе еще не завершены.
Напомним, в этом году программа "Моя улица" обещает быть масштабнее
, чем в прошлые годы. Благоустройство затронет 86 объектов (в предыдущие годы – 47 и 61). Пик работ придется на июнь-июль, завершить этап планируется по традиции ко Дню города. Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что работы в центре города рассчитаны на два-три года, а после реконструкции центральных улиц благоустройство доберется до небольших улиц, переулков и жилых районов
, "в которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей". Он также заверил, что 2017-й будет последним годом
, когда в центре города проводятся столь масштабные работы по благоустройству улиц.