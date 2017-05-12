В 2017 году на программу "Моя улица" в Москве потратят почти 40 миллиардов рублей - вдвое больше, чем раньше

3 мая 2017 г. Собянин пообещал москвичам последний год неудобств из-за благоустройства

По словам мэра, в последующие годы не будет таких масштабных ограничений в работе транспорта, как в 2017 году. Отдельно градоначальник отметил масштабные работы на Новой площади - они завершатся в августе.