Сервис "Активный гражданин" обрушился на старте голосования по программе реновации

Московский сервис "Активный гражданин", где 14 мая досрочно началось голосование
по программе реновации, обрушился в понедельник, 15 мая. Как сообщает Русская служба ВВС
, ресурс был недоступен для пользователей со всего мира примерно 20 минут. Судя по сервисам мониторинга работоспособности сайтов, портал перестал работать в 10:45 и снова стал доступен в 11:05. В Twitter
департамента информационных технологий Москвы сообщается, что доступ к "Активному гражданину" может быть затруднен из-за повышенной нагрузки на центр обработки данных.
Ранее руководитель департамента Артем Ермолаев предупреждал о возможных перегрузках "Активного гражданина" из-за наплыва голосующих и призывал москвичей голосовать в течение месяца
, а не в первые же дни запуска опроса. Он также отмечал, что в целом департамент не ожидает сбоев в работе системы, однако "информационные технологии - сложный продукт, в рамках которого все предугадать сложно".
- Детали голосования по программе реновации
Список домов, включенных в голосование по программе реновации, опубликован
на сайте московской мэрии. Принять участие в голосовании могут собственники квартир в этих домах, включая собственников долей, а также наниматели квартир по договорам социального найма. Для голосования через систему "Активный гражданин" нужно зарегистрироваться в ней, ввести фамилию, имя, отчество, номер паспорта, номер СНИЛС, дату рождения и номер финансово-лицевого счета квартиры.
Если у квартиры один собственник или наниматель, его голос определяет мнение жителей квартиры. Если же более одного, то каждый из них может принять участие в голосовании. Если собственники или наниматели не проголосовали, то считается, что они "за" включение дома в проект реновации. Подведение итогов голосования будет проводиться в два этапа – сначала поквартирно, а затем уже в целом по дому, напоминает РБК
. Если число квартир, проголосовавших "за", в том числе "молчунов", превысит 2/3 от общего числа квартир в доме, то дом будет включен в проект программы реновации.
Проголосовать также можно в центрах госуслуг "Мои документы". Собственникам нужно иметь при себе паспорт и свидетельство о праве собственности либо выписку из ЕГРН. Нанимателям – паспорт и договор соцнайма. Если один и тот же человек проголосует двумя способами, будет учтен голос, отданный в центре госуслуг. Если в течение отведенного на голосование время гражданин передумал, будет учтен последний по времени голос.
Принять решение о включении или невключении дома в программу реновации также можно на общем собрании. В нем могут принять участие как собственники (не менее 50%), так и наниматели по договорам соцнайма. В таком случае во внимание будет принято решение общего собрания, а голоса уже выразивших свое мнение через систему "Активный гражданин" или в центрах госуслуг учитываться не будут.