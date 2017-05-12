Сервис "Активный гражданин" обрушился на старте голосования по программе реновации

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12 мая 2017 г. Ажиотаж вокруг голосования по реновации грозит перегрузками системе "Активный гражданин"

Власти призывают москвичей не поджидать 15 мая, когда начнется голосование по списку сносимых домов, а высказать свое мнение в течение месяца. В противном случае "Активный гражданин" может начать работать нестабильно.

15 мая 2017 г. Собянин пообещал учесть и выполнить любое решение москвичей по программе реновации

27 апреля 2017 г. Юристы: голосование по реновации 15 мая не предусмотрено законом, но игнорировать его нельзя