]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
мая
pda
Поиск
Архив

Суд отказался арестовывать водителя BMW, обвиняемого в нападении на женщину с детьми
15 мая 2017 г. | Время публикации 14:34 | Последние изменения 16:53
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Агентство городских новостей Москва
Хамовнический суд отказался арестовывать водителя BMW Руслана Вьюнова, обвиняемого в нападении на женщину с детьми в центре Москвы. Судья отметила, что заключение под стражу избирается только в исключительных случаях, а таких данных следователь не предоставил, передает РИА "Новости". Между тем в суде стало известно, что у Вьюнова на счету многочисленные штрафы за нарушения ПДД.

Решение ходатайствовать об аресте несмотря на "небольшую тяжесть преступления" было принято в связи с тем, что, по мнению следствия, обвиняемый может оказать давление на свидетелей и потерпевшую, воспрепятствовать расследованию или скрыться от следствия. Следователь просил заключить Вьюнова под стражу на срок предварительного следствия, то есть до 11 июля. Ходатайство обосновывалось тем, что мужчина скрылся после инцидента и ранее был судим. Прокурор ходатайство не поддержал, назвав его "незаконным и необоснованным".

Сам Вьюнов не признал вину. "Могу пройти (проверку) на полиграфе, доказать невиновность, что я ее пальцем не трогал", цитирует обвиняемого ТАСС. Из оглашенных в суде материалов, однако, следует, что Вьюнов в ходе допроса "вину признал частично". Защитник обвиняемого отметил, что информация следствия о судимости Вьюнова и попытке скрыться является ложной. "Вменяемое преступление не является тяжким, поэтому заключение моего подзащитного под стражу не имеет оснований. У него на иждивении малолетний ребенок. Загранпаспорт был изъят, поэтому никуда скрыться от следствия он не сможет", – сказал адвокат.

По версии следствия, 5 мая BMW, двигаясь по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющиха, в нарушение правил дорожного движения не уступил на "зебре" женщине и двум ее детям, которые шли в школу. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову. Водитель автомобиля остановил машину, догнал москвичку и нанес ей не менее двух ударов в область предплечья. По словам пострадавшей Марии Моисеевой, мужчина нецензурно выражался и угрожал "подкараулить" ее.

По словам Моисеевой, после очной ставки адвокат задержанного заявил, что на нее тоже "обязательно заведут статью". При этом следователям пришлось несколько раз прокручивать запись с камеры видеонаблюдения, чтобы разглядеть, как женщина касается крыла BMW. В итоге водителю было предъявлено обвинение по статье 116 УК РФ ("Побои"). Собрать все материалы для ареста водителя BMW столичному ГСУ СК поручил лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
На водителя BMW, ударившего женщину с детьми в центре Москвы, завели уголовное дело
12 мая 2017 г.
На водителя BMW, ударившего женщину с детьми в центре Москвы, завели уголовное дело
На очной ставке мужчина не извинился, отрицал факт побоев и угроз. При этом выяснилось, что он сам вез ребенка, а потом бросил его в припаркованной машине. Адвокат задержанного заявил женщине, что на нее тоже "обязательно заведут статью".
11 мая 2017 г.
11 мая 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.05.2017   18:21
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 15 мая 2017 г. // Последняя новость 17:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>