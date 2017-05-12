Суд отказался арестовывать водителя BMW, обвиняемого в нападении на женщину с детьми

12 мая 2017 г. На водителя BMW, ударившего женщину с детьми в центре Москвы, завели уголовное дело

На очной ставке мужчина не извинился, отрицал факт побоев и угроз. При этом выяснилось, что он сам вез ребенка, а потом бросил его в припаркованной машине. Адвокат задержанного заявил женщине, что на нее тоже "обязательно заведут статью".