Суд отказался арестовывать водителя BMW, обвиняемого в нападении на женщину с детьми

Хамовнический суд отказался арестовывать водителя BMW Руслана Вьюнова, обвиняемого в нападении на женщину с детьми в центре Москвы. Судья отметила, что заключение под стражу избирается только в исключительных случаях, а таких данных следователь не предоставил, передает РИА "Новости"
. Между тем в суде стало известно, что у Вьюнова на счету многочисленные штрафы за нарушения ПДД.
Решение ходатайствовать об аресте несмотря на "небольшую тяжесть преступления" было принято в связи с тем, что, по мнению следствия, обвиняемый может оказать давление на свидетелей и потерпевшую, воспрепятствовать расследованию или скрыться от следствия. Следователь просил заключить Вьюнова под стражу на срок предварительного следствия, то есть до 11 июля. Ходатайство обосновывалось тем, что мужчина скрылся после инцидента и ранее был судим. Прокурор ходатайство не поддержал, назвав его "незаконным и необоснованным".
Сам Вьюнов не признал вину. "Могу пройти (проверку) на полиграфе, доказать невиновность, что я ее пальцем не трогал", цитирует обвиняемого ТАСС. Из оглашенных в суде материалов, однако, следует, что Вьюнов в ходе допроса "вину признал частично". Защитник обвиняемого отметил, что информация следствия о судимости Вьюнова и попытке скрыться является ложной. "Вменяемое преступление не является тяжким, поэтому заключение моего подзащитного под стражу не имеет оснований. У него на иждивении малолетний ребенок. Загранпаспорт был изъят, поэтому никуда скрыться от следствия он не сможет", – сказал адвокат.
По версии следствия, 5 мая BMW, двигаясь по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющиха, в нарушение правил дорожного движения не уступил на "зебре" женщине и двум ее детям, которые шли в школу. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову. Водитель автомобиля остановил машину, догнал москвичку
и нанес ей не менее двух ударов в область предплечья. По словам пострадавшей Марии Моисеевой, мужчина нецензурно выражался и угрожал "подкараулить" ее.
По словам Моисеевой, после очной ставки адвокат задержанного заявил, что на нее тоже "обязательно заведут статью". При этом следователям пришлось несколько раз прокручивать запись с камеры видеонаблюдения, чтобы разглядеть, как женщина касается крыла BMW. В итоге водителю было предъявлено обвинение
по статье 116 УК РФ ("Побои"). Собрать все материалы для ареста водителя BMW столичному ГСУ СК поручил лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.