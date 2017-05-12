Повышенный тариф позволил разгрузить парковки в центре Москвы на 10% Рубрики: Автотранспорт

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По словам Гривняка, из-за повышенного тарифа москвичи, выезжая в центр по работе или за покупками, занимаются делами "более оперативно". Водители при этом оставляют автомобили на 40-45 минут, около трети водителей оставляют машины на полтора часа. "Когда парковка была бесплатной, машину могли оставить и на десять часов", — добавил он, уточнив, что расширение зоны повышенного тарифа пока не планируется. Самым востребованным способом оплаты парковки стало мобильное приложение, которым пользуется более 79 процентов автомобилистов. Следующий по популярности способ оплаты – SMS-сообщения, им пользуется порядка 18 процентов водителей. Еще три процента приходится на паркоматы и другие способы оплаты, однако убирать паркоматы с улиц пока не планируется. "В основном ими пользуются гости Москвы и те, кто редко выезжает на машине, и мы обязаны учесть интересы всех паркующихся", - пояснил Гривняк.



По его словам, в этом году префектуры уже получили 3,7 миллиарда рублей Повышенный тариф "200 рублей в час" разгрузил парковки в центре Москвы на 10%. Об этом сообщает М24.ru со ссылкой на генерального директора ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александра Гривняка.По словам Гривняка, из-за повышенного тарифа москвичи, выезжая в центр по работе или за покупками, занимаются делами "более оперативно". Водители при этом оставляют автомобили на 40-45 минут, около трети водителей оставляют машины на полтора часа. "Когда парковка была бесплатной, машину могли оставить и на десять часов", — добавил он, уточнив, что расширение зоны повышенного тарифа пока не планируется. Самым востребованным способом оплаты парковки стало мобильное приложение, которым пользуется более 79 процентов автомобилистов. Следующий по популярности способ оплаты – SMS-сообщения, им пользуется порядка 18 процентов водителей. Еще три процента приходится на паркоматы и другие способы оплаты, однако убирать паркоматы с улиц пока не планируется. "В основном ими пользуются гости Москвы и те, кто редко выезжает на машине, и мы обязаны учесть интересы всех паркующихся", - пояснил Гривняк.По его словам, в этом году префектуры уже получили 3,7 миллиарда рублей от оплаты парковок . На эти деньги благоустраиваются и озеленяются дворы, создаются детские и спортивные площадки. "Не менее 10 процентов средств от платных парковок идут на реализацию предложений от жителей. Они сами принимают решения, что хотят сделать в районе, округе. Поэтому, каждый паркующийся водитель вносит вклад в благоустройство города", - подчеркнул чиновник. В то же время противники платной парковки отмечают, что на создание комфортной среды для автомобилистов парковочные сборы не идут, хотя могли бы тратиться на доступные многоуровневые стоянки, перехватывающие и механизированные парковки во дворах. Так, 9 февраля градостроительно-земельная комиссия отменила строительство 12 многоуровневых парковок в Центральном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Западном округах и Новой Москве. Вместо этого участки продадут или озеленят.



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