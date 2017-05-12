Территорию стадиона на Ходынке застраивают жильем вопреки протестам

14 сентября 2016 г. Жители домов рядом со стадионом ЦСКА попали в зависимость от футбольных матчей

Первая же игра на новой арене заставила местных жителей стоять в пробках и гораздо дольше добираться до дома кружными путями. 3-ю Песчаную улицу будут закрывать в дни матчей, а остановку и парковку там запретили навсегда.