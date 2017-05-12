Территорию стадиона на Ходынке застраивают жильем вопреки протестам

На территории стадиона Юных пионеров на Ходынском поле идет активное строительство жилого комплекса: девелоперов не смущает ни неоднозначно звучащее словосочетание "Дом на Ходынке", ни массовые протесты местных жителей. Об этом пишет "Комсомольская правда"
.
В субботу, 13 мая, рабочие убрали мозаику с ограды бывшего стадиона Юных пионеров на Ленинградском проспекте. Панно 60-х годов работы скульптора Эльвиры Жерносек срезали и увезли, бетонно-кирпичное основание сломали бульдозером, так что от памятника не осталось и следа.
Демонтаж мозаики был проведен в рамках строительных работ: в 90-е годы на территории стадиона Юных пионеров построили деловой комплекс Монарх-центр и автосалон. Оставшуюся землю "в связи с утратой экологической ценности" вывели из природного комплекса Москвы, а потом лишили статуса охранной зоны. А с 2015 года вокруг Царского павильона растет новый элитный жилой комплекс. То, что понятие "Ходынка" ассоциируется прежде всего с трагедией на коронации Николая II, девелоперов не смущает: элитные жилые комплексы здесь строятся довольно активно.
По словам журналистов, строительство проходит на фоне отчаянных протестов жителей соседних домов, которые неоднократно выходили на митинги, писали письма во все необходимые инстанции и даже встречались с префектом. В ответ на претензии застройщики обещали, что здесь в любом случае останется физкультурно-оздоровительный комплекс, пусть коммерческий, но именно спортивной тематики. Мозаику также обещают сохранить и после окончания строительства вернуть на место, однако официальный комментарий у застройщика получить не удалось, а много раз обманутые жители в это не верят.
Подобный же скандал разразился на Ходынском поле в конце 2015 года, когда власти решили отдать четыре гектара над строящейся станцией метро "Ходынское поле" под коммерческую застройку
. Противники строительства заявили, что это сделает практически бессмысленным прошедший ранее конкурс на лучший проект будущего парка, на территории которого находится этот участок. Местные жители заявили, что принимавший участие в обсуждениях главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов "усыпил их бдительность, пока принималось нужное решение". А жителям домов по соседству с новым стадионом ЦСКА придется приспосабливаться
к графику футбольных матчей и других мероприятий на арене. Первая же игра заставила горожан стоять в пробках и гораздо дольше добираться до дома кружными путями, а поведение фанатов – задуматься об огораживании дворов. Кроме того, на одной из ключевых улиц без предупреждения поменяли схему движения.