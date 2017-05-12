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Территорию стадиона на Ходынке застраивают жильем вопреки протестам
15 мая 2017 г. | Время публикации 14:00 | Последние изменения 16:03
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
На территории стадиона Юных пионеров на Ходынском поле идет активное строительство жилого комплекса: девелоперов не смущает ни неоднозначно звучащее словосочетание "Дом на Ходынке", ни массовые протесты местных жителей. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В субботу, 13 мая, рабочие убрали мозаику с ограды бывшего стадиона Юных пионеров на Ленинградском проспекте. Панно 60-х годов работы скульптора Эльвиры Жерносек срезали и увезли, бетонно-кирпичное основание сломали бульдозером, так что от памятника не осталось и следа.

Демонтаж мозаики был проведен в рамках строительных работ: в 90-е годы на территории стадиона Юных пионеров построили деловой комплекс Монарх-центр и автосалон. Оставшуюся землю "в связи с утратой экологической ценности" вывели из природного комплекса Москвы, а потом лишили статуса охранной зоны. А с 2015 года вокруг Царского павильона растет новый элитный жилой комплекс. То, что понятие "Ходынка" ассоциируется прежде всего с трагедией на коронации Николая II, девелоперов не смущает: элитные жилые комплексы здесь строятся довольно активно.

По словам журналистов, строительство проходит на фоне отчаянных протестов жителей соседних домов, которые неоднократно выходили на митинги, писали письма во все необходимые инстанции и даже встречались с префектом. В ответ на претензии застройщики обещали, что здесь в любом случае останется физкультурно-оздоровительный комплекс, пусть коммерческий, но именно спортивной тематики. Мозаику также обещают сохранить и после окончания строительства вернуть на место, однако официальный комментарий у застройщика получить не удалось, а много раз обманутые жители в это не верят.

Подобный же скандал разразился на Ходынском поле в конце 2015 года, когда власти решили отдать четыре гектара над строящейся станцией метро "Ходынское поле" под коммерческую застройку. Противники строительства заявили, что это сделает практически бессмысленным прошедший ранее конкурс на лучший проект будущего парка, на территории которого находится этот участок. Местные жители заявили, что принимавший участие в обсуждениях главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов "усыпил их бдительность, пока принималось нужное решение". А жителям домов по соседству с новым стадионом ЦСКА придется приспосабливаться к графику футбольных матчей и других мероприятий на арене. Первая же игра заставила горожан стоять в пробках и гораздо дольше добираться до дома кружными путями, а поведение фанатов – задуматься об огораживании дворов. Кроме того, на одной из ключевых улиц без предупреждения поменяли схему движения.
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