В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на деревьях Тверской улицы

В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на деревьях, высаженных на Тверской. По данным Интерфакса"
, ссылающегося на мнение экспертов, деревья, которые были высажены в ноябре-начале декабря прошлого года, хорошо пережили зиму, но "просыпаются" позже тех, которые растут в городе давно и сейчас уже зазеленели. Обычно это "отставание" составляет от одного до полутора месяцев.
Кроме того, сообщается, что пробуждение высаженных осенью крупномеров высотой 7-10 метров замедляется в том числе из-за холодной погоды с ночными заморозками в апреле и мае. На солнечных участках липы и другие деревья, высаженные прошлой осенью, уже выпустили первые листья. Те деревья, которые растут на продуваемых участках и в тени, распустятся позже, в случае же гибели дерева оно будет заменено подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.
Ранее СМИ сообщили, что посаженные в прошлом году на Тверской улице липы не смогли пережить
суровые условия, поскольку появились на крупнейшей улице Москвы в конце осени, перед сильными морозами. На портале мэрии появилась информация, что комплекс городского хозяйства установил вокруг лип гранитные бордюры, чтобы предотвратить размывание грунта и защитить землю от грязи с тротуаров и дорог. В сообщении о гибели деревьев ничего не сказано, а, напротив, говорится об их "ветроустойчивости и морозостойкости".
Отметим, что сама высадка деревьев также сопровождалась скандалами. Так, юрист Иван Ежиков заметил, что согласно сайту госзакупок мэрия оплатила высадку лип на Тверской дважды
, двум разным компаниям. Попытки обратиться за комментарием мэрии большими успехами не увенчались: вместо ответов Ежиков получил типичные отписки.
На ситуацию с липами обратил внимание и Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным. В ФБК заметили, что на Тверской улице были высажены лишь 106 деревьев вместо 111 (14 яблонь, 96 лип и 1 дуб), прописанных в контракте: 5 лип загадочным образом пропали
. Поскольку власти решили закупать деревья не в России, а в Германии в среднем по 260 тысяч рублей за штуку, то стоимость пропавших деревьев составляет 1 миллион 285 тысяч рублей. По мнению Навального, вся эта дорогостоящая растительность осела на дачах московских чиновников.