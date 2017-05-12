]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
мая
pda
Поиск
Архив

В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на деревьях Тверской улицы
15 мая 2017 г. | Время публикации 10:55
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на деревьях, высаженных на Тверской. По данным Интерфакса", ссылающегося на мнение экспертов, деревья, которые были высажены в ноябре-начале декабря прошлого года, хорошо пережили зиму, но "просыпаются" позже тех, которые растут в городе давно и сейчас уже зазеленели. Обычно это "отставание" составляет от одного до полутора месяцев.

Кроме того, сообщается, что пробуждение высаженных осенью крупномеров высотой 7-10 метров замедляется в том числе из-за холодной погоды с ночными заморозками в апреле и мае. На солнечных участках липы и другие деревья, высаженные прошлой осенью, уже выпустили первые листья. Те деревья, которые растут на продуваемых участках и в тени, распустятся позже, в случае же гибели дерева оно будет заменено подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Ранее СМИ сообщили, что посаженные в прошлом году на Тверской улице липы не смогли пережить суровые условия, поскольку появились на крупнейшей улице Москвы в конце осени, перед сильными морозами. На портале мэрии появилась информация, что комплекс городского хозяйства установил вокруг лип гранитные бордюры, чтобы предотвратить размывание грунта и защитить землю от грязи с тротуаров и дорог. В сообщении о гибели деревьев ничего не сказано, а, напротив, говорится об их "ветроустойчивости и морозостойкости".

Отметим, что сама высадка деревьев также сопровождалась скандалами. Так, юрист Иван Ежиков заметил, что согласно сайту госзакупок мэрия оплатила высадку лип на Тверской дважды, двум разным компаниям. Попытки обратиться за комментарием мэрии большими успехами не увенчались: вместо ответов Ежиков получил типичные отписки.

На ситуацию с липами обратил внимание и Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным. В ФБК заметили, что на Тверской улице были высажены лишь 106 деревьев вместо 111 (14 яблонь, 96 лип и 1 дуб), прописанных в контракте: 5 лип загадочным образом пропали. Поскольку власти решили закупать деревья не в России, а в Германии в среднем по 260 тысяч рублей за штуку, то стоимость пропавших деревьев составляет 1 миллион 285 тысяч рублей. По мнению Навального, вся эта дорогостоящая растительность осела на дачах московских чиновников.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
СМИ сообщили о гибели дорогостоящих лип, посаженных на Тверской в конце прошлого года
14 мая 2017 г.
СМИ сообщили о гибели дорогостоящих лип, посаженных на Тверской в конце прошлого года
Деревья погибли из-за того, что высадили их поздней осенью, в морозы. С наступлением весны почек на липах не появилось, и теперь коммунальщикам предстоит от них избавиться. СМИ сообщают, что соответствующие работы уже начались.
11 декабря 2016 г.
7 ноября 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.05.2017   11:13
5
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 15 мая 2017 г. // Последняя новость 10:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>