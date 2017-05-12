В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на деревьях Тверской улицы

14 мая 2017 г. СМИ сообщили о гибели дорогостоящих лип, посаженных на Тверской в конце прошлого года

Деревья погибли из-за того, что высадили их поздней осенью, в морозы. С наступлением весны почек на липах не появилось, и теперь коммунальщикам предстоит от них избавиться. СМИ сообщают, что соответствующие работы уже начались.