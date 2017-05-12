В московском метро снова поменялся начальник: Пегов стал вице-президентом РЖД Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Козловский был заместителем Пегова с сентября 2014 года, в его обязанности входил контроль работы служб движения и инфраструктуры. До прихода в управленческий аппарат столичной подземки он занимал должность первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги. "Козловский до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным", - привели в пресс-службе метро слова ректора Московского государственного университета путей сообщения Бориса Левина.



По словам источника газеты



Глава общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков оценил работу Пегова на посту начальника метро "на твердую "четверку". По его мнению, при Пегове существенно повысилась техническая надежность метро, но и началась практика закрытия целых участков линий на выходные для ремонта, что нравится далеко не всем.



Напомним, Дмитрий Пегов стал главой метрополитена В ГУП "Московский метрополитен" в ближайшее время сменится начальник. Дмитрий Пегов, руководивший подземкой с 2014 года, назначен вице-президентом РЖД и будет курировать пассажирские перевозки. Его место займет первый замначальника метро Виктор Козловский, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.Козловский был заместителем Пегова с сентября 2014 года, в его обязанности входил контроль работы служб движения и инфраструктуры. До прихода в управленческий аппарат столичной подземки он занимал должность первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги. "Козловский до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным", - привели в пресс-службе метро слова ректора Московского государственного университета путей сообщения Бориса Левина.По словам источника газеты "Коммерсант" в ГУП "Московский метрополитен", освобождение Пегова от должности "согласовано всеми сторонами", соответствующие документы должны быть подписаны до конца месяца. "Дмитрий Пегов уходит на повышение, никаких конфликтов интересов тут нет", - пояснил собеседник издания. В ОАО РЖД переход Пегова не комментируют.Глава общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков оценил работу Пегова на посту начальника метро "на твердую "четверку". По его мнению, при Пегове существенно повысилась техническая надежность метро, но и началась практика закрытия целых участков линий на выходные для ремонта, что нравится далеко не всем.Напомним, Дмитрий Пегов стал главой метрополитена в июле 2014 года , после того, как был отправлен в отставку его предшественник Иван Беседин. Решение было связано с аварией в метро, происшедшей 15 июля того года: три вагона сошли с рельсов, в результате чего 23 человека погибли, а еще 217 граждан пострадали. В начале июля 2014 года, когда началось расследование, депутаты Госдумы требовали привлечь Беседина к уголовной ответственности, однако следователи не нашли для этого оснований.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 июля 2014 г. Начальник московского метро Иван Беседин отправлен в отставку

По словам мэра Москвы, катастрофа на Арбатско-Покровской линии перечеркнула ту большую работу, которая проводилась в метро в последние годы. Подземку возглавил Дмитрий Пегов, ранее работавший в ОАО "РЖД".

