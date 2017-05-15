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В СМИ описали многомиллионную схему пиара реновации жилья в Москве через соцсети
15 мая 2017 г. | Время публикации 20:38
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Кампанией за программу реновации жилья в Москве руководит структура, напрямую связанная с мэрией Москвы и получающая многомиллионные госконтракты, выяснил портал "Лапшеснималочная" на основании открытых источников. Это ООО "Соседи", связанное с правительством столицы через ООО "Московские информационные технологии" (МИТ). Сотрудники "Соседей", в частности, управляют группой "За снос" в соцсети "ВКонтакте".

МИТ была создана в 2004 году для "информационного сопровождения городских проектов". МИТ занимается продвижением нужных мэрии тем в "Яндекс.Новостях" через десятки однообразных районный интернет-газет и дискредитацией политических конкурентов. В 2014 году хакеры из группировки "Шалтай-Болтай" выложили в открытый доступ переписку сотрудников МИТ со сметами на размещение платных материалов в российских СМИ без пометки "реклама". Квартальный бюджет "джинсы", согласно этим сметам, составляет более 160 миллионов рублей.

Среди свежих примеров – материалы о 35 тысячах москвичей, вышедших на митинги за реновацию жилья. Статьи появились вечером 14 мая и в ночь на 15 мая в "Московском комсомольце", "Российской газете", "Вечерней Москве" и "Независимой газете". При этом в "Вечерней Москве" материал проиллюстрировали фотографией с митинга против сносов, который прошел 14 мая на проспекте Акадмика Сахарова. Позже картинку поменяли. Все статьи составлены примерно по одной схеме и содержат комментарии одних и тех же политологов в пользу программы реновации. Один из них – Олег Матвейчев – скандально прославился в 2010 году призывом "намотать на гусеницы танков" противников власти.

ООО "Соседи", по данным портала "Лапшеснималочная", в основном занимается содержанием районных сообществ в соцсетях, которые "никак не выдают своей связи с московской мэрией и мимикрируют под похожие, но поддерживаемые реальными жителями разных районов Москвы". Администраторы этих сообществ жестко модерируют любые оппозиционные комментарии, зато почти одновременно репостят пресс-релизы мэрии и записи группы "За снос".

Вместе с другими родственными структурами "Соседи" выигрывают многомиллионные госконтракты: в опубликованных "Лапшеснималочной" примерах фигурируют суммы в 7, 10, 39 миллионов рублей. Рядовые сотрудники получают от 20 до 40 тысяч рублей, причем в конвертах. По оценке автора поста, описанные схемы обходятся городскому бюджету не меньше чем в миллиард рублей в год.

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