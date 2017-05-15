В СМИ описали многомиллионную схему пиара реновации жилья в Москве через соцсети

15 мая 2017 г. В центрах госуслуг Москвы выдают бланки с "подсказкой" голосовать за реновацию

Москвичи жалуются, что в центрах "Мои документы", где идет голосование по программе реновации, в образцах бланков прописан только вариант "за". В "Активном гражданине" меж тем удается проголосовать даже введя произвольные данные.