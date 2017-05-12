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В центрах госуслуг Москвы выдают бланки с "подсказкой" голосовать за реновацию
15 мая 2017 г. | Время публикации 15:45 | Последние изменения 16:58
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
В московских центрах госуслуг "Мои документы", где началось голосование по программе реновации, выдают образцы бланков с заранее вписанным вариантом "за". Об этом жительница района Ростокино Анна Тарлинская сообщила в группе Facebook "Москвичи против сноса (против закона о реновации"). "Очевидно, что вероятность "списать голос" непроизвольно с бланка-образца достаточно высока, а это уже нарушение в порядке голосования", – отмечает "Открытая Россия".

Внести исправления в "чистовой" бланк, если голосующий сделал ошибку, нельзя – в этом случае он будет считаться недействительным. В комментариях к посту жители других районов подтверждают, что в образцах прописан вариант "за". Тарлинская обратилась к руководству центра госуслуг с просьбой исправить образцы с "подсказкой", но ей отказали. "Ничего они исправлять не будут! Сказали, что у всех своя голова есть. Спрашиваю, почему нет примеров с "Против"? Молчит. А на груди у всех значки) Мы команда мэра", – пишет москвичка. Еще одна участница обсуждения, столкнувшаяся с заполненным образцом в пользу реновации, сообщила, что по ее просьбе руководство МФЦ согласилось исправить бланк.

- В МФЦ уже насчитали 60 районов, единогласно выступивших за реновацию


Москвичей также беспокоит начавшееся досрочно голосование на проекте "Активный гражданин", объективность которого давно вызывает сомнения. Пользователи соцсетей пишут, что система позволяет проголосовать, даже если регистрация произведена с "левых" телефонов, а данные введены произвольно. Кроме того, к голосованию допускаются даже те, чьи дома не попали в предварительный список для голосования.

"Ради интереса зарегистрировался с двух, принадлежащих не мне номеров (при регистрации проблем не возникло никаких), выбрал пару домов из двух разных округов, проголосовал "за" и "против", ввел абсолютно рандомные фио, данные, адрес проживания и прочие "важные данные". Обе голосовалки прошли на ура", – пишет в Facebook житель Северного округа Москвы журналист Артем Хмелевский.

"Моего дома нет в списках на реновацию. Но мне почему-то тоже можно проголосовать", – пишет еще один пользователь Facebook Дмитрий Мосин. Он выбрал первый дом из списка и ввел придуманные на ходу данные, а также смог высказаться еще по одной квартире, которой на самом деле у него нет. После голосования Мосин и Хмелевский получили баллы за участие в нем.

"Если мэрия считает, что именно так выглядит волеизъявление граждан, она глубоко ошибается. Это совсем не серьезно! Конечно, есть еще 4 дня для подтверждения моего голоса. Но разве я на "Активном гражданине" не привязан к району проживания? И как мне вообще дали право голосовать. Все это может стать возможностью для махинаций голосами. Ведь мы не знаем, может, за ни о чем не подозревающего собственника уже проголосовали", – опасается Мосин.

Напомним, для участия в голосовании на "Активном гражданине" нужно ввести имя, фамилию, отчество, дату рождения, номер паспорта, СНИЛС, номер финансово-лицевого счета. Подтверждение подлинности займет четыре рабочих дня. Внесенные данные пройдут трехступенчатую проверку в федеральных органах. Голос будет учтен только при полном совпадении всех данных. В мэрии уверяют, что для голосования по программе реновации создан новый механизм учета голосов, исключающий любые виды ошибок и манипуляций.

"Когда гражданин вводит о себе информацию, важно не то, что он ввел, а то, что мы верифицируем. Если у него возникают какие-то проблемы, он может обратиться в колл-центр, специально созданный центр по итогу голосования", - сказал на пресс-конференции руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Директор МФЦ Москвы: более чем в 60 районах нет ни одного голоса "против"

Более 20 тысяч человек приняли участие в голосовании по программе реновации к 14:00, сообщил журналистам руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. "К 14:00 мск 20219 голосов были поданы, их нам следует верифицировать. 16222 голоса были отданы через "Активный гражданин" в электронном виде, 3997 с 8 утра в центрах госуслуг. Спрос большой", – приводит слова чиновника ТАСС.

Число посетителей центров госуслуг "Мои документы" в первый день голосования выросло на 20 процентов, сообщила директор ГБУ "МФЦ Москвы" Елена Громова. По ее словам, более чем в 60 районах не зафиксировано ни одного голоса "против", передает "Интерфакс". "Наши специалисты проверяют принадлежность человека к этому списку домов, фиксируют время подачи голоса. Человек уходит, имея на руках подтверждение того, что его выбор состоялся, голос принят. Далее наступит фаза подведения итогов. Наша миссия – принять в максимально комфортной обстановке голос человека по данному вопросу", – сказала Громова.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов сообщил о создании общественного штаба по контролю за голосованием. "Одной из задач штаба является помощь в проведении собраний собственников, информировании их о возможных способах волеизъявления. Мы эту работу начинаем с сегодняшнего дня", – сказал Козлов.

По его словам, для работы в штабе будут привлекаться члены ОП, независимые эксперты, юристы, представители некоммерческих организаций. члены ОП будут реагировать на все обращения горожан, в случае необходимости будут выезжать в центры госуслуг для наблюдения за процедурой голосования.

Кроме того, штаб открыл две горячие линии по вопросам реновации. Номер 8 (495) 628-12-16 – для тех, кто не увидел свой дом в предварительном списке для голосования и кому нужна помощь в организации общего собрания собственников жилья, чтобы подать заявку на включение дома в программу реновации. Номер 8 (495) 628-18-56 – для тех, кто хотел бы исключить свой дом из предварительного списка, а также для тех, у кого возникают вопросы, связанные с голосованием в "Активном гражданине" и МФЦ. Горячие линии работают с 10:00 до 17:00 кроме субботы и воскресенья, без перерыва на обед.

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