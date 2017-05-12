В центрах госуслуг Москвы выдают бланки с "подсказкой" голосовать за реновацию

В московских центрах госуслуг "Мои документы", где началось голосование по программе реновации, выдают образцы бланков с заранее вписанным вариантом "за". Об этом жительница района Ростокино Анна Тарлинская сообщила в группе Facebook
"Москвичи против сноса (против закона о реновации"). "Очевидно, что вероятность "списать голос" непроизвольно с бланка-образца достаточно высока, а это уже нарушение в порядке голосования", – отмечает "Открытая Россия"
.
Внести исправления в "чистовой" бланк, если голосующий сделал ошибку, нельзя – в этом случае он будет считаться недействительным. В комментариях к посту жители других районов подтверждают, что в образцах прописан вариант "за". Тарлинская обратилась к руководству центра госуслуг с просьбой исправить образцы с "подсказкой", но ей отказали. "Ничего они исправлять не будут! Сказали, что у всех своя голова есть. Спрашиваю, почему нет примеров с "Против"? Молчит. А на груди у всех значки) Мы команда мэра", – пишет
москвичка. Еще одна участница обсуждения, столкнувшаяся с заполненным образцом в пользу реновации, сообщила, что по ее просьбе руководство МФЦ согласилось исправить бланк.
- В МФЦ уже насчитали 60 районов, единогласно выступивших за реновацию
Москвичей также беспокоит начавшееся досрочно голосование на проекте "Активный гражданин"
, объективность которого давно вызывает сомнения. Пользователи соцсетей пишут, что система позволяет проголосовать, даже если регистрация произведена с "левых" телефонов, а данные введены произвольно. Кроме того, к голосованию допускаются даже те, чьи дома не попали в предварительный список для голосования.
"Ради интереса зарегистрировался с двух, принадлежащих не мне номеров (при регистрации проблем не возникло никаких), выбрал пару домов из двух разных округов, проголосовал "за" и "против", ввел абсолютно рандомные фио, данные, адрес проживания и прочие "важные данные". Обе голосовалки прошли на ура", – пишет в Facebook
житель Северного округа Москвы журналист Артем Хмелевский.
"Моего дома нет в списках на реновацию. Но мне почему-то тоже можно проголосовать", – пишет
еще один пользователь Facebook Дмитрий Мосин. Он выбрал первый дом из списка и ввел придуманные на ходу данные, а также смог высказаться еще по одной квартире, которой на самом деле у него нет. После голосования Мосин и Хмелевский получили баллы за участие в нем.
"Если мэрия считает, что именно так выглядит волеизъявление граждан, она глубоко ошибается. Это совсем не серьезно! Конечно, есть еще 4 дня для подтверждения моего голоса. Но разве я на "Активном гражданине" не привязан к району проживания? И как мне вообще дали право голосовать. Все это может стать возможностью для махинаций голосами. Ведь мы не знаем, может, за ни о чем не подозревающего собственника уже проголосовали", – опасается Мосин.
Напомним, для участия в голосовании на "Активном гражданине" нужно ввести имя, фамилию, отчество, дату рождения, номер паспорта, СНИЛС, номер финансово-лицевого счета. Подтверждение подлинности займет четыре рабочих дня. Внесенные данные пройдут трехступенчатую проверку в федеральных органах. Голос будет учтен только при полном совпадении всех данных. В мэрии уверяют, что для голосования по программе реновации создан новый механизм учета голосов, исключающий любые виды ошибок и манипуляций.
"Когда гражданин вводит о себе информацию, важно не то, что он ввел, а то, что мы верифицируем. Если у него возникают какие-то проблемы, он может обратиться в колл-центр, специально созданный центр по итогу голосования", - сказал на пресс-конференции руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Директор МФЦ Москвы: более чем в 60 районах нет ни одного голоса "против"
Более 20 тысяч человек приняли участие в голосовании по программе реновации к 14:00, сообщил журналистам руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. "К 14:00 мск 20219 голосов были поданы, их нам следует верифицировать. 16222 голоса были отданы через "Активный гражданин" в электронном виде, 3997 с 8 утра в центрах госуслуг. Спрос большой", – приводит слова чиновника ТАСС.
Число посетителей центров госуслуг "Мои документы" в первый день голосования выросло на 20 процентов, сообщила директор ГБУ "МФЦ Москвы" Елена Громова. По ее словам, более чем в 60 районах не зафиксировано ни одного голоса "против", передает "Интерфакс"
. "Наши специалисты проверяют принадлежность человека к этому списку домов, фиксируют время подачи голоса. Человек уходит, имея на руках подтверждение того, что его выбор состоялся, голос принят. Далее наступит фаза подведения итогов. Наша миссия – принять в максимально комфортной обстановке голос человека по данному вопросу", – сказала Громова.
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов сообщил о создании общественного штаба по контролю за голосованием. "Одной из задач штаба является помощь в проведении собраний собственников, информировании их о возможных способах волеизъявления. Мы эту работу начинаем с сегодняшнего дня", – сказал Козлов.
По его словам, для работы в штабе будут привлекаться члены ОП, независимые эксперты, юристы, представители некоммерческих организаций. члены ОП будут реагировать на все обращения горожан, в случае необходимости будут выезжать в центры госуслуг для наблюдения за процедурой голосования.
Кроме того, штаб открыл две горячие линии по вопросам реновации. Номер 8 (495) 628-12-16
– для тех, кто не увидел свой дом в предварительном списке для голосования и кому нужна помощь в организации общего собрания собственников жилья, чтобы подать заявку на включение дома в программу реновации. Номер 8 (495) 628-18-56
– для тех, кто хотел бы исключить свой дом из предварительного списка, а также для тех, у кого возникают вопросы, связанные с голосованием в "Активном гражданине" и МФЦ. Горячие линии работают с 10:00 до 17:00 кроме субботы и воскресенья, без перерыва на обед.