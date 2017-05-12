Сын вице-президента "ЛУКОЙЛ" опубликовал издевательское видео с ездой по разделительной полосе

15 февраля 2017 г. Суд отказался лишать свободы сына вице-президента "Лукойла" за гонку на Gelandewagen

Мосгорсуд признал законным приговор сыну Руслану Шамсуарову и его друзьям, которые в мае прошлого года устроили гонку с полицией. Прокуратура просила назначить фигурантам наказание, связанное с лишением свободы.