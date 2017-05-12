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Сын вице-президента "ЛУКОЙЛ" опубликовал издевательское видео с ездой по разделительной полосе
15 мая 2017 г. | Время публикации 10:22 | Последние изменения 10:37
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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Агентство городских новостей "Москва"
Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео езды по выделенной полосе. На записи, сделанной из салона машины, видно, как автомобиль выезжает из пробки в центре города на разделительную полосу в центре проезжей части и мчится по ней. Видео появилось два часа назад, однако по кадрам не удается идентифицировать точное время "заезда" или увидеть водителя.

Сейчас "мажора" разыскивают судебные приставы за уклонение от уплаты штрафов по делу о гонке на Gelandewagen. Напомним, Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова и его друга Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ. Усков также получил штраф в 20 тысяч рублей. Третий фигурант – водитель Gelandewagen Абдувахоб Маджидов был оправдан по всем статьям. До этого он отбыл 200 часов обязательных работ и был лишен прав на четыре месяца.

Позже Маджидова вновь задержали за езду без прав и нарушение ПДД. За это он получил десять суток ареста. Обвинение осталось недовольно мягким наказанием за оскорбление представителей власти и оправданием по статье "Угроза применения насилия в отношении представителей власти", потребовав назначить Шамсуарову наказание, связанное с лишением свободы. Однако Мосгорсуд признал ранее вынесенный приговор законным.
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