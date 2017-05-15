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Спикер Мосгордумы объяснил, зачем понадобился закон о "реновации" и почему "молчуны" автоматически поддерживают снос
15 мая 2017 г. | Время публикации 18:28 | Последние изменения 18:39
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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duma.mos.ru
Новый законопроект о "реновации", вызывавший бурные дискуссии в обществе, "теоретически" можно и не принимать: сносить пятиэтажки в Москве позволяет закон 2006 года, признал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Об этом он сообщил в материале "Программа реновации: Сносить нельзя ремонтировать (где поставить запятую?)" на сайте столичного парламента.

"Сегодня в Москве действует Закон N 21 от 31 мая 2006 г. По нему реализовывалась первая программа сноса пятиэтажек. И нет никаких ограничений в его применении при реализации новой программы. <...> Но политика открытости нынешних городских властей и вектор на участие москвичей в управлении столицей не позволили этого сделать. Для того чтобы максимально учесть пожелания жителей, было принято решение пойти на законодательные новации", – объяснил Шапошников.

Комментируя реакцию общественности на законопроект, спикер Мосгордумы заявил, что "в демократическом государстве так и должно быть". "В первом чтении принимается не итоговый текст, а лишь концепция. Затем между первым и вторым чтениями проходит широкое общественное обсуждение, в котором принимают участие эксперты и гражданское общество. По итогам формируется пакет поправок, которые рассматриваются уже во втором чтении. К этому моменту проект закона, как правило, учитывает мнение широкого круга людей, которых затрагивает данный документ", – пишет Шапошников.

Тезис о том, что законопроект противоречит Конституции, по мнению спикера, "не выдерживает критики". "Ни проект закона, ни программа реновации не нацелены на лишение граждан каких-либо прав. Они нацелены на изменение городской среды и улучшение условий проживания москвичей. И только при условии согласия жителей дома", – утверждает Шапошников. Он подчеркнул, что "каждый гражданин имеет право на судебную защиту – его никто не отменял и никогда не отменит".

Председатель Мосгордумы также пояснил, почему не принявшие участие в голосовании "молчуны" будут автоматически считаться проголосовавшими за программу реновации: "Мы исходим из того, что, если человек против, то он обязательно найдет время и проголосует. Если человек не захотел высказать свое мнение одним из предложенных способов, то, конечно же, автоматически считается, что он "за". Его все устраивает, поэтому он и не предпринимает никаких действий". Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что большинство "молчунов" согласны со сносом, но не хотят идти голосовать.

Объясняя необходимость программы реновации в целом, Шапошников выразил мнение, что "в современном мегаполисе, в городе, который занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах по всем показателям, в самом лучшем городе на земле не место депрессивным районам". По его мнению, реставрировать нужно здания, которые являются памятниками архитектуры и не подлежат сносу по закону. В остальных случаях аварийные здания и дома с истекшим сроком эксплуатации "эффективнее снести" и построить на их месте современное жилье. Ранее мэр Москвы говорил, что исторические дома и здания-достопримечательности в программу реновации не войдут. Однако заявил, что люди не должны оставаться заложниками таких домов.

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