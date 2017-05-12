Метрополитен выпустит три новых вида билетов Рубрики: Метрополитен

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15 мая во всех кассах столичной подземки в честь дня рождения Московского метрополитена появится тематический "Единый" на одну и две поездки. На лицевой стороне проездного билета будут изображены два поезда ". Это современный поезд "Москва" и ретропоезд "Сокольники" на станции "Деловой центр". На обратной стороне можно будет увидеть надпись "Из прошлого в будущее". Тематический проездной ко дню рождения метро выпустят тиражом 200 тысяч экземпляров. В этот же день в продажу поступит еще один вид тематических билетов, посвященный мобильному приложению "Помощник Москвы". Особый дизайн получит "Единый" на одну и две поездки, а также карта "Тройка". "Тройка" будет продаваться только в кассах на станциях Кольцевой линии, а "Единый" можно будет приобрести во всех кассах подземки. На лицевой стороне карты "Тройка", кроме надписи "Помощник Москвы", изобразят неправильную парковку: на пешеходном переходе и на расстоянии менее пяти метров до него. На лицевой стороне билета "Единый" можно будет увидеть надпись "Помощник Москвы", а на обратной — QR-код для скачивания приложения.



В июне в кассах столичной подземки появится новый тематический "Единый", посвященный 145-летию Государственного исторического музея. На лицевой стороне будет изображено здание музея на Красной площади, на обратной размещена информация о том, что билет дает право бесплатного прохода на экспозицию Музея Отечественной войны 1812 года. Тематический проездной "Единый" будет действовать в качестве входного билета на выставку весь июнь с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00.



Напомним, 1 июня Государственный исторический музей впервые за 30 лет откроет для посетителей Московский метрополитен выпустит три вида тематических билетов. Особый дизайн получат проездной "Единый" и карта "Тройка". Лимитированные тиражи будут посвящены 82-летию метро, 145-летию Государственного исторического музея на Красной площади и мобильному приложению "Помощник Москвы". Билет, посвященный 145-летию Исторического музея, даст право бесплатного утреннего посещения экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщается на портале столичной мэрии 15 мая во всех кассах столичной подземки в честь дня рождения Московского метрополитена появится тематический "Единый" на одну и две поездки. На лицевой стороне проездного билета будут изображены два поезда ". Это современный поезд "Москва" и ретропоезд "Сокольники" на станции "Деловой центр". На обратной стороне можно будет увидеть надпись "Из прошлого в будущее". Тематический проездной ко дню рождения метро выпустят тиражом 200 тысяч экземпляров. В этот же день в продажу поступит еще один вид тематических билетов, посвященный мобильному приложению "Помощник Москвы". Особый дизайн получит "Единый" на одну и две поездки, а также карта "Тройка". "Тройка" будет продаваться только в кассах на станциях Кольцевой линии, а "Единый" можно будет приобрести во всех кассах подземки. На лицевой стороне карты "Тройка", кроме надписи "Помощник Москвы", изобразят неправильную парковку: на пешеходном переходе и на расстоянии менее пяти метров до него. На лицевой стороне билета "Единый" можно будет увидеть надпись "Помощник Москвы", а на обратной — QR-код для скачивания приложения.В июне в кассах столичной подземки появится новый тематический "Единый", посвященный 145-летию Государственного исторического музея. На лицевой стороне будет изображено здание музея на Красной площади, на обратной размещена информация о том, что билет дает право бесплатного прохода на экспозицию Музея Отечественной войны 1812 года. Тематический проездной "Единый" будет действовать в качестве входного билета на выставку весь июнь с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00.Напомним, 1 июня Государственный исторический музей впервые за 30 лет откроет для посетителей парадный вход со стороны Красной площади. Посетители смогут полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III. Кроме того, Исторический музей и музей Отечественной войны 1812 года все лето будут работать без выходных.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 28 апреля 2017 г. Исторический музей впервые за 30 лет откроет парадный вход на Красной площади

Открытие парадного входа со стороны Красной площади приурочено к 145-летию музея, которое отмечается в этом году. Посетители могут полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей.

