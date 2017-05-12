Собянин пообещал учесть и выполнить любое решение москвичей по программе реновации

Любое решение москвичей по итогам голосования по программе реновации будет учтено и выполнено. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
мэр Москвы Сергей Собянин. "Жители сами решат: получить возможность переселиться в новые дома или оставаться в старых, морально и физически изношенных пятиэтажках", – написал он.
Голосование на портале "Активный гражданин"
по включению домов в программу реновации началось досрочно 14 мая
. Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий, оно было запущено заранее, чтобы "обеспечить равномерный рост нагрузки, а также проверить еще раз корректность работы всех систем".
Ранее чиновники выражали опасения по поводу ожидаемого резкого наплыва
пользователей в 0:00 понедельника, который мог бы перегрузить систему. Не исключено, что на решение мог повлиять и митинг против сноса
14 мая, собравший в несколько раз больше людей, чем ожидали власти. Собянин в тот же день пообещал в своем аккаунте "ВКонтакте" внимательно отнестись ко всем "содержательным заявлениям" и максимально учесть мнение
москвичей в ходе работы над проектом реновации.Детали голосования по программе реновации
Голосование по проекту программы реновации будет проводиться до 15 июня на двух площадках: в системе "Активный гражданин" и в центрах государственных услуг "Мои документы". Кроме того, собственники квартир в любой момент могут провести общее собрание собственников помещений, включая нежилые, и решить, хотят они участвовать в программе реновации или нет, говорится на портале мэрии
.
Для голосования в "Активном гражданине"
необходимо зарегистрироваться в системе. Проголосовать можно как в мобильном приложении, так и на сайте. Голосование состоит из шести этапов. На первом этапе пользователю предлагается ознакомиться с правилами опроса и подтвердить, что он является собственником квартиры в сносимом доме или снимает в нем квартиру. Далее участнику голосования нужно выбрать свой дом из списка. Если дома в списке нет, голосование на этом заканчивается, а на телефон приходит сообщение с благодарностью за участие.
Остальным предлагается ответить на вопрос: "Вы поддерживаете включение Вашего дома в проект программы реновации и предоставление Вам новой квартиры в этом же районе?". Оставшиеся этапы ввод личных данных и верификация. Чтобы голос был засчитан, нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, СНИЛС и номер финансово-лицевого счета, который указывается в едином платежном документе.
Подтверждение подлинности займет четыре рабочих дня. Внесенные данные пройдут трехступенчатую проверку в федеральных органах. Голос будет учтен только при полном совпадении всех данных. Если по каким-то причинам верификация не удалась, пользователю будет предложено ввести верные данные и проголосовать заново. В мэрии уверяют, что для голосования по программе реновации создан новый механизм учета голосов, исключающий любые виды ошибок и манипуляций.
Для голосования в центрах "Мои документы"
собственникам квартир понадобятся паспорт, свидетельство о праве собственности либо выписка из ЕГРН. Нанимателям по договору социального найма нужно иметь при себе паспорт и договор соцнайма. Можно проголосовать и только по паспорту, в этом случае будет проведена дополнительная верификация права гражданина на участие в голосовании. Только после всех проверок голос будет учтен.
В центрах госуслуг также могут проголосовать законные представители несовершеннолетних детей, проживающих в домах, попавших в предварительный список под снос. В "Моих документах" также можно зафиксировать изменение своего решения, если граждане поменяли точку зрения. Именно голос, отданный в центрах госуслуг, будет считаться окончательным.
В общих собраниях по программе реновации могут принять участие как собственники, так и наниматели
по договорам соцнайма. В собрании должны принять участие не менее 50 процентов собственников всех помещений включая нежилые. Решение должно быть принято простым большинством голосов от числа участников и зафиксировано в протоколе. Жители домов, которые попадут в программу реновации после подведения итогов голосования, общим собранием собственников помещений могут в любой момент изменить свое мнение и исключить из нее свой дом.
Напомним, эксперты неоднократно критиковали сам факт проведения голосования по столь важному вопросу. Законопроект о "реновации", принятый Госдумой в первом чтении, не предусматривает никакого учета мнения москвичей. Это аспект закреплен только в постановлении правительства Москвы, которое юристы называют "юридически ничтожным"
.