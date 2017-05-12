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Власти Москвы объяснили сбой в "Активном гражданине" массированной вирусной атакой
15 мая 2017 г. | Время публикации 17:55 | Последние изменения 17:57
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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ag.mos.ru
Затрудненный доступ к системе "Активный гражданин" утром 15 мая был связан с массированной вирусной атакой на столичный центр обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил журналистам руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Он отметил, что затрудненный доступ связан не только с "Активным гражданином", и напомнил, что несколько дней назад "были штурмовые атаки, связанные с действиями хакеров".

Сегодня с утра на общий городской ЦОД, в котором находятся в том числе ресурсы Министерства внутренних дел, была достаточно массированная атака, но в рамках нее мы абсолютно спокойно устояли. Шло большое количество запросов, поэтому ничего не падало, просто производительность чуть-чуть сузилась", – цитирует Ермолаева ТАСС.

Напомним, голосование в "Активном гражданине" по проекту реновации, которое должно было стартовать в полночь 15 мая, началось досрочно вечером 14 мая. Как поясняли в департаменте информационных технологий Москвы, "технический старт помог избежать повышенной нагрузки на серверы в первые часы работы". Утром 15 мая в системе произошел сбой. Примерно с 10:45 до 11:05 понедельника ресурс был недоступен.

В Twitter департамента информационных технологий Москвы сообщалось, что доступ к "Активному гражданину" может быть затруднен из-за повышенной нагрузки на центр обработки данных. Ранее руководитель ведомства Артем Ермолаев предупреждал о возможных перегрузках сервиса из-за наплыва голосующих и призывал москвичей голосовать в течение месяца, а не в первые же дни запуска опроса. Голосование по программе реновации продлится до 15 июня.

12 мая по всему миру начали поступать сообщения о массовом заражении компьютеров вирусом WannaCry, который шифрует файлы и вымогает у пользователя деньги за разблокировку. По данным Европола, от вирусной атаки пострадали более 100 тысяч организаций по меньшей мере в 150 странах. Наибольшему заражению подверглась Россия, сообщили в "Лаборатории Касперского". Вирусом оказались заражены и компьютеры МВД.

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