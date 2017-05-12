Власти Москвы объяснили сбой в "Активном гражданине" массированной вирусной атакой

15 мая 2017 г. Сервис "Активный гражданин" обрушился на старте голосования по программе реновации

Голосование началось досрочно вечером 14 мая. Утром 15 мая сервис обрушился на 20 минут. В департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что доступ к "Активному гражданину" может быть затруднен из-за повышенной нагрузки.