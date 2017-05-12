К выходным в столице потеплеет до плюс 23 градусов Рубрики: Погода

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В среду, 17 мая, ночью небольшие осадки, температура в Москве 3-5, по области 0-5 градусов тепла. Днем местами небольшие осадки, температура поднимется до 11-13 градусов тепла в столице и 8-13 градусов тепла в Подмосковье. Сохранятся порывы ветра местами до 12-17 метров в секунду.



В четверг, 18 мая, местами небольшой дождь. Ночью 3-5 в Москве и 2-7 градусов тепла по области. Днем потеплеет до 16-18 и 13-18 градусов тепла соответственно. К выходным дожди прекратятся. Уже в пятницу, 19 мая, будет сухо, ночью ожидается 3-8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 17-22 градусов. В субботу, 20 мая, ночью будет 5-10 градусов тепла, а в дневные часы температура поднимется до 18-23 градусов. К выходным в столице потеплеет до плюс 22 градусов, сообщает Гидрометцентр России . Во вторник, 16 мая, повсеместно пройдет дождь. В Москве температура в течение суток 7-9, в Подмосковье ночью 4-9 градусов тепла, днем прогнозируется до 6-11 градусов тепла. Северо-западный и северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.В среду, 17 мая, ночью небольшие осадки, температура в Москве 3-5, по области 0-5 градусов тепла. Днем местами небольшие осадки, температура поднимется до 11-13 градусов тепла в столице и 8-13 градусов тепла в Подмосковье. Сохранятся порывы ветра местами до 12-17 метров в секунду.В четверг, 18 мая, местами небольшой дождь. Ночью 3-5 в Москве и 2-7 градусов тепла по области. Днем потеплеет до 16-18 и 13-18 градусов тепла соответственно. К выходным дожди прекратятся. Уже в пятницу, 19 мая, будет сухо, ночью ожидается 3-8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 17-22 градусов. В субботу, 20 мая, ночью будет 5-10 градусов тепла, а в дневные часы температура поднимется до 18-23 градусов.



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