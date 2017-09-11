АМПП потратил на платные парковки на 5 миллиардов рублей больше, чем заработал для города Рубрики: Автотранспорт

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"В начале года в префектуры было перечислено 3,7 миллиарда рублей. Они были направлены на благоустройство придомовых территорий, создание детских площадок, парков, дорожной инфраструктуры возле домов, условий для маломобильных граждан. Если говорить про общий объем денежных средств, то за весь период было передано 13,3 миллиарда рублей", - цитирует Гривняка промэрский портал



Иван Ежиков, проанализировав только самые крупные и проверяемые по открытым источникам траты АМПП, пришел к выводу, что учреждение на самом деле "генерирует убытки". Так, одних лишь государственных контрактов "Московский паркинг" заключил на 14,5 миллиарда рублей. Еще по 69 миллионов рублей в месяц АМПП тратит на зарплаты сотрудникам - это 3,3 миллиарда рублей с сентября 2013 года.



Блогер подчеркнул, что не стал считать косвенные расходы, понесенные смежными структурами, поскольку в них не всегда можно вычленить ту часть. "Сюда же нужно включить расходы ЦОДД на знаки и разметку для платной парковки, но их совсем нереально вычленить из других знаков и разметки. Есть еще куча расходов, которые размазаны по городским структурам и которые мы не видим: оплата центров обработки данных, оплата СМС с короткого номера 7737, оплата инспекторов и машин ЦОДД, и много-много других мелких трат, выливающихся в огромные суммы", - заявил Ежиков.



По его подсчетам, в общей сложности за время своего существования АМПП потратил более 18,2 миллиарда рублей. "По сути АМПП занимается перекладыванием денег из кармана в карман, то есть до управ доходит гораздо меньше, чем могло дойти без этого посредника. Нужна ли городу эта структура в таком виде?" - заключил автор публикации.



Отметим, что столичные власти неоднократно заверяли, что собранные с платных парковок средства целиком направляются в бюджеты районов на благоустройство городской среды и другие нужды. Учитывая подсчеты Ежикова, префектуры за последние четыре неполных года "благодаря" АМПП недосчитались примерно 4,9 миллиарда рублей. Глава "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк на этой неделе объявил, что благодаря средствам, собранным с платных парковок, префектуры в нынешнем году получили 3,7 миллиарда рублей на нужды районов, а за весь период своего существования АМПП заработал городу 13,3 миллиарда. Однако, как обратил внимание блогер Иван Ежиков, чиновник не упомянул, что на обслуживании парковок городской бюджет потерял намного больше."В начале года в префектуры было перечислено 3,7 миллиарда рублей. Они были направлены на благоустройство придомовых территорий, создание детских площадок, парков, дорожной инфраструктуры возле домов, условий для маломобильных граждан. Если говорить про общий объем денежных средств, то за весь период было передано 13,3 миллиарда рублей", - цитирует Гривняка промэрский портал m24.ru Иван Ежиков, проанализировав только самые крупные и проверяемые по открытым источникам траты АМПП, пришел к выводу, что учреждение на самом деле "генерирует убытки". Так, одних лишь государственных контрактов "Московский паркинг" заключил на 14,5 миллиарда рублей. Еще по 69 миллионов рублей в месяц АМПП тратит на зарплаты сотрудникам - это 3,3 миллиарда рублей с сентября 2013 года.Блогер подчеркнул, что не стал считать косвенные расходы, понесенные смежными структурами, поскольку в них не всегда можно вычленить ту часть. "Сюда же нужно включить расходы ЦОДД на знаки и разметку для платной парковки, но их совсем нереально вычленить из других знаков и разметки. Есть еще куча расходов, которые размазаны по городским структурам и которые мы не видим: оплата центров обработки данных, оплата СМС с короткого номера 7737, оплата инспекторов и машин ЦОДД, и много-много других мелких трат, выливающихся в огромные суммы", - заявил Ежиков.По его подсчетам, в общей сложности за время своего существования АМПП потратил более 18,2 миллиарда рублей. "По сути АМПП занимается перекладыванием денег из кармана в карман, то есть до управ доходит гораздо меньше, чем могло дойти без этого посредника. Нужна ли городу эта структура в таком виде?" - заключил автор публикации.Отметим, что столичные власти неоднократно заверяли, что собранные с платных парковок средства целиком направляются в бюджеты районов на благоустройство городской среды и другие нужды. Учитывая подсчеты Ежикова, префектуры за последние четыре неполных года "благодаря" АМПП недосчитались примерно 4,9 миллиарда рублей.



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