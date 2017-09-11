Жители Хорошево-Мневников готовятся воевать с концерном против переселения в "гетто"

26 мая 2017 г. В Москве отложили суд о выселении жильцов пятиэтажки, которые отказались переезжать из Останкино в другой район

Речь идет о жильцах дома на улице Годовикова, 10, корпус 1, среди которых есть инвалиды и ветераны. Столичные власти настаивают на их принудительном выселении в дальнюю часть Отрадного, хотя в шаговой доступности есть готовая новостройка.