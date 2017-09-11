Жители Хорошево-Мневников готовятся воевать с концерном против переселения в "гетто"

Жители пятиэтажных домов на бульваре Генерала Карбышева получили повестки о выселении: людям были предложены два дома, один из которых располагается вблизи оживленной трассы, а другой соседствует с ТЭЦ и восьмиэтажным паркингом. Местные жители убеждены: в связи с реновацией подобные суды станут массовыми, сообщает портал Activatica.Org
.
На прошлой неделе жители дома 11 по бульвару Генерала Карбышева получили повестки в Хорошевский районный суд, где департамент городского имущества подал иск на принудительное выселение москвичей. При этом для переселения им был предложен всего один вариант - многоэтажный дом 3 по улице Народного Ополчения без балконов.
Отсутствие балконов объясняется тем, что дом выходит на трассу Северо-западной хорды и расположен вблизи гигантской развязки на пересечении проспекта маршала Жукова с улицей Народного ополчения. чтобы жителям как можно реже приходилось открывать окна, на фасаде дома предусмотрено место для кондиционеров.
Этот же концерн возводит три небоскреба в условиях сверхплотной застройки 75 квартала Хорошево-Мневников. Местные жители называют квартал не иначе, как "гетто": дома там стоят почти вплотную друг к другу. А дворы, по их словам, больше напоминают прогулочную зону в тюрьме. Тем не менее представители концерна "КРОСТ" распространяют в соцсетях сообщения и видео о том, как хорошо живется в новых домах жильцам 75 квартала.
Альтернативой дому 3 по улице Народного Ополчения является еще одна новостройка на Митинской, 28, однако люди не готовы ни переезжать в Митино, откуда значительно дальше ехать до центра, ни селиться рядом с ТЭЦ и восьмиэтажным паркингом. По мнению жителей пятиэтажки, в связи с реновацией такие суды по выселению от ДГИ могут стать массовыми и типовыми.
Один из жителей дома 11 корпус 1 по бульвару Карбышева Андрей Савельев отправил открытое письмо руководству концерна и потребовал от застройщика соблюдения своих прав собственника. Савельев требует предоставить жилье в своем родном квартале, а не "на выселках", тем более что сообщение о сносе домана сайте мэрии Москвы не содержит каких-либо сведений о его аварийном состоянии. Письмо опубликовано на сайте района
.
"Мне КРОСТ написал следующее: "срок сноса вашего дома 4 квартал" - и все. Не ответили на мои вопросы про законы. Не ответили, почему расселяют народ туда, куда ехать они не хотят. "Возможно, для следующих домов мы предусмотрим размещение в районе. Для ваших домов ничего другого не предусмотрено" - ответили мне менеджеры. Мы, жители, пролетаем, как фанера над Парижем", - рассказал о сложившейся ситуации Савельев. Сейчас он изучает материалы дел, по которым выселяли жителей в предыдущие годы, и готовится отстаивать свои права через суд.
"Менеджерам удалось уговорить несколько человек, они уехали в Митино. Некоторые потом приезжали за вещами, плакали, жалели, что согласились. Вместо комнаты 18 метров дали только 14 метров. "Да, кухня чуть больше, но ведь живешь не на кухне. На Митинской рядом ЛЭП, 8-ми этажный паркинг, ТЭЦ в 150 метрах от корпуса жилого. Жителей пожилых выбили из своей среды" - рассказывает Савельев.
По его словам, застройщик намерен превратить территорию бульвара в элитный квартал. "Первой ласточкой" такого рода стала построенная там "Хорошкола", которую сначала называли детским садом. "Моя жена пошла узнавать туда, можно ли устроить ребенка? Ей сказали, да, плати 60 тысяч в месяц и нет проблем. Мэр Москвы Сергей Собянин приезжал открывать ее, якобы это муниципальная школа!", - возмущается москвич.
"Я хотел бы, чтобы народ осознал, что их ждет.<...> Чтобы народ понял: если они сейчас не спохватится - их отсюда вышибут, как вышибают нас, - поясняет он. - Следующий вопрос - выселяют туда, где жить невозможно, а если возможно - это будут болезни. Старики будут просто умирать. Дальше в районе начнется строительство вантового моста, шесть тысяч деревьев у реки вырубят, дышать будет нечем. Сооружения Карамышевского шлюза будут закрыты вантовым мостом, он повиснет над Мневниковской поймой . Сузить природоохранную зону можно легким движением руки".
Подобная скандальная ситуация развернулась вокруг расселения пятиэтажки по старой программе в Останкинском районе. Письма о грядущем переселении жители пятиэтажки на улице Годовикова, 10, корпус 1 получили в сентябре 2016 года. Равнозначной заменой в "районе проживания" и единственным вариантом оказался дом 3 по улице Березовая аллея. Там переселенцам предлагают квартиры только на нижних и верхних этажах. Поблизости находятся мусоросортировочная станция и снегоплавильный завод, еще одним "подарком" к заселению станет начало строительства участка Северо-Восточной хорды.
Жильцы отказались ехать в Отрадное и обратились в различные инстанции с вопросом, почему их не переселят в новый дом на улице Годовикова, владение 8, построенный городом на месте других снесенных хрущевок. Замглавы ДГИ и префект Северо-Восточного округа заявили, что переселять будут именно туда, однако впоследствии чиновники потребовали от жильцов письменного отказа от переезда на Березовую аллею. А в ноябре им пришли повестки в суд. Меж тем информация о новостройке на Годовикова, 8 размещена на всех продающих площадках. Жители уверены, что после сдачи дома квартиры в нем начнут активно продаваться и переселенцам не достанутся. А жителей 13 пятиэтажек в районе Фили-Давыдково хотят выселить в промзону
на улице Гжатская вблизи МКАД.