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"Задержанный" лось сбежал от полицейских на юго-востоке Москвы и чуть не утонул в пруду: ВИДЕО
15 сентября 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Животные  
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Global Look Press
Дикий лось забрел в людное место на юго-востоке Москвы, полицейские, по сообщениям СМИ, полдня пытались его поймать, но в итоге все же упустили. Животное заметили в пятницу днем в районе Вешняки. Лось периодически выходил на проезжую часть и блокировал движение машин, сообщает Life.

Полицейским удалось поймать его вблизи станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии метро. Как передает РЕН ТВ, животное пыталось "оказать сопротивление" и бросилось на одного из стражей порядка. Тот успел увернуться. Позже лосю все-таки удалось сбежать в сторону Косино-Ухтомского лесопарка, но там он угодил в Большой Графский пруд и начал тонуть, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

На помощь лосю отправились сотрудники поисково-спасательного отряда на надувной лодке. Представитель ГУ МЧС по Москве позднее сообщил агентству, что животное удалось вытащить на берег. Правоохранители сейчас выясняют, как оно могло оказаться в людном месте. О дальнейшей судьбе лося не сообщается.




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