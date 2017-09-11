Москвичей лишили информации о загрязнении воздуха в районах, где они живут Экология Рубрики: Общество

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""Заглушка" на сайте "Мосэкомониторинга" сообщает, что информация о загрязнении воздуха теперь будет публиковаться на странице Департамента природопользования и охраны окружающей среды на сайте мэра Москвы. Однако по этому адресу нет данных, аналогичных информации с сайта "Мосэкомониторинга"", - отмечается в материале. Так, на названной странице сообщается о "концентрации 4 видов веществ "вблизи автотрасс" и 7 видов "на других территориях": никаких данных о том, какие именно автотрассы и территории имеются в виду, не приводится.



"В течение 13 сентября в Гринпис России поступило огромное количество жалоб на ухудшение качества воздуха и отсутствие информации о его состоянии по конкретному району. Особенно остро эта проблема стоит для жителей юго-востока Москвы, которые жаловались на сильный запах сероводорода", - сообщается в материале.



Ссылаясь на статьи 24, 29 и 42 Конституции РФ, статьи 12 и 13 Закона РФ "Об охране окружающей природной среды" и статьи 8 и 9 Закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", гарантирующие москвичам право на доступ к экологической информации, "Гринпис России" требует от мэра Москвы Сергея Собянина немедленно возобновить публикацию оперативной и подробной информации о загрязнении воздуха.



В августе нынешнего года специалисты "Гринпис России" создали интерактивную карту , показывающую, как в течение суток меняется качество воздуха в разных районах Москвы. Однако 13 сентября данные со станций мониторинга качества воздуха поступать перестали: сайт "Мосэкомониторинга", на открытых данных которого основана карта, был закрыт "в связи с модернизацией". Об этом сообщается в Facebook "Московской городской коалиции".""Заглушка" на сайте "Мосэкомониторинга" сообщает, что информация о загрязнении воздуха теперь будет публиковаться на странице Департамента природопользования и охраны окружающей среды на сайте мэра Москвы. Однако по этому адресу нет данных, аналогичных информации с сайта "Мосэкомониторинга"", - отмечается в материале. Так, на названной странице сообщается о "концентрации 4 видов веществ "вблизи автотрасс" и 7 видов "на других территориях": никаких данных о том, какие именно автотрассы и территории имеются в виду, не приводится."В течение 13 сентября в Гринпис России поступило огромное количество жалоб на ухудшение качества воздуха и отсутствие информации о его состоянии по конкретному району. Особенно остро эта проблема стоит для жителей юго-востока Москвы, которые жаловались на сильный запах сероводорода", - сообщается в материале.Ссылаясь на статьи 24, 29 и 42 Конституции РФ, статьи 12 и 13 Закона РФ "Об охране окружающей природной среды" и статьи 8 и 9 Закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", гарантирующие москвичам право на доступ к экологической информации, "Гринпис России" требует от мэра Москвы Сергея Собянина немедленно возобновить публикацию оперативной и подробной информации о загрязнении воздуха. На сайте организации уже организован сбор подписей в поддержку этой инициативы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 августа 2017 г. Гринпис показал на карте, чем дышат районы Москвы в течение суток

Интерактивная карта позволяет отслеживать, как в течение дня меняется концентрация опасных загрязняющих веществ в воздухе. Данные собираются в режиме реального времени с 56 московских станций Мосэкомониторинга.

