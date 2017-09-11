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Блогеры: авторы проекта парка "Зарядье" "не рассчитали нагрузку"
15 сентября 2017 г. | Время публикации 09:44 | Последние изменения 10:06
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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АГН Москва / Зыков Кирилл
Блогеры обнаружили в открывшемся парке "Зарядье" целый ряд недоделок: по их словам, вытаптывание травы было неизбежно, поскольку ее высадили прямо в центр пешеходных маршрутов. А "парящий мост" закрыли для посетителей просто потому, что изначально он был не доделан.

После массового нанесения ущерба парку "Зарядье" его администрация закупает противокражное оборудование с установленной системой подсчета посетителей. Как следует из материалов портала госзакупок, в состав оборудования входят антенны Synergy, счетчики посетителей Hella, а также защитные аксессуары к оборудованию общей стоимостью 880 тысяч рублей. Между тем блогеры полагают, что причина ущерба заключается в том числе в изначальных недостатках проектирования.

"Как можно было не предвидеть, делая парк в центре одного из крупнейших городов мира, парк, в котором разрешено ходить по газонам, такой парк, по которым по газонам просто нельзя не ходить, потому что эти газоны, черт возьми, врыли прямо в центр пешеходных маршрутов, в котором в первые дни после открытия, разумеется, будет толпа", - задается вопросом пользователь Facebook Настасья Иванова. - Как можно было не предвидеть, что эту дизайнерскую траву, имитирующую тундру, болота, русский луг и хрен знает что еще моментально вытопчут?".

По ее мнению, бюро, которое проектировало парк, "в жизни не делало объекты, рассчитанные на такую нагрузку". Не может не интересовать блогера и вопрос стоимости 10 тысяч новых растений: не исключено, что на "возмещение ущерба" в парке придется ежемесячно тратить сопоставимые суммы. "Так что я не верю в природную безголовость и криворукость, как причину столь удивительной непредусмотрительности", - заключает она. А "парящий мост" закрыли просто из-за его неготовности. "Кормящиеся у мэрии мастера халтуры, известные всем нам фирменным стилем "ливневая канализация - это слишком дорого", попросту сдали недоделку, а теперь не знают, как прикрыть .... Ну и, конечно, их торопили ко Дню города с запланированным визитом Путина", - полагает Иванова.

Некоторые другие блогеры, в свою очередь, не верят в то, что парку был нанесен столь значительный ущерб, и полагают, что некоторые растения просто не были высажены, деньги, выделенные на это, украдены, а вину в итоге решили свалить на посетителей. Сотрудники парка также отмечают, что ущерб не был столь массовым, как сообщалось ранее. "Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы", — сказала РИА "Новости" руководитель пресс-службы парка Карина Горобец.

Между тем, как рассказали "Московскому комсомольцу" в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги", ответственного за содержание большинства клумб, растения выкапывают и портят по всему городу, однако это можно назвать скорее единичными случаями. Впрочем, жительница улицы Косыгина утверждает, что к клумбам их дома специально приезжают пары среднего возраста с лопатками и пакетами, чтобы выкопать то или иное растение.
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