В выходные в столице будет дождливо Рубрики: Погода

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Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 16-18, по области 14-19 градусов тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. В воскресенье, 17 сентября, ночью переменная облачность, без осадков, температура в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура в Москве 16-18, по области 15-20 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В выходные в столице будет тепло, но дождливо, сообщает Гидрометцентр России . В субботу, 16 сентября, ночью облачно с прояснениями, местами дождь, температура в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, ветер западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 16-18, по области 14-19 градусов тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. В воскресенье, 17 сентября, ночью переменная облачность, без осадков, температура в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура в Москве 16-18, по области 15-20 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.



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