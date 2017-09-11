Бот-программы перекупщиков мешают настоящим предпринимателям получать места на ярмарках выходного дня Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По словам участницы ярмарок, 5 сентября на сайте pgu.mos.ru была организована подача заявок на 3-ю торговую сессию ярмарок выходного дня. Она должна была открыться в 9:00 для всех регионов и городов России, однако в 8:55 открылся доступ к подаче заявок для "привилегированных", а рядовые участники получили доступ лишь в 9:03.



По словам Гусейновой, программист департамента информационных технологий подтвердил, что подача заявок с 8:55 до 9:03 была проведена с робот-программ. "Робот-программа - это автоматизированная система, в которую заранее теневиками вносятся данные заявителя ИП [индивидуального предпринимателя] или ФЗ [физического лица], и эта робот-программа долбит сайт pgu.mos.ru, пока не подаст заявки на ярмарки выходного дня", - отмечает пользователь. Пока робот-программа не закончит свою работу, доступа к подаче заявок у обычного человека нет. По ее словам, теневые дельцы впоследствии продают бесплатные места.



"Из-за того, что ДТиУ [департамент торговли и услуг] и ДИТ [департамент информационных технологий] дали теневикам доступ раньше положенного времени, я, настоящее ИП, не смогу сейчас пройти на ЯВД [ярмарку выходного дня], потому что для меня доступ к подаче заявок открылся после того, как закончила свою подачу робот-программа", - заявляет предпринимательница. В департаменте торговли время открытия портала планируется считать с 9:00, что означает возможность регистрации заявок, поданных ботами. Гусейнова требует не учитывать заявки, поступившие с 8:55 до 9:03 5 сентября и снять их с рассмотрения. Перекупщики нашли новый способ получения бесплатных мест на ярмарках выходного дня. Они используют робот-программы, позволяющие подать заявку автоматически за несколько минут до того, как доступ получат рядовые предприниматели. Обычным же предпринимателям доступ в систему на это время запрещен. Об этом в Facebook пишет предприниматель Галина Гусейнова.По словам участницы ярмарок, 5 сентября на сайте pgu.mos.ru была организована подача заявок на 3-ю торговую сессию ярмарок выходного дня. Она должна была открыться в 9:00 для всех регионов и городов России, однако в 8:55 открылся доступ к подаче заявок для "привилегированных", а рядовые участники получили доступ лишь в 9:03.По словам Гусейновой, программист департамента информационных технологий подтвердил, что подача заявок с 8:55 до 9:03 была проведена с робот-программ. "Робот-программа - это автоматизированная система, в которую заранее теневиками вносятся данные заявителя ИП [] или ФЗ [], и эта робот-программа долбит сайт pgu.mos.ru, пока не подаст заявки на ярмарки выходного дня", - отмечает пользователь. Пока робот-программа не закончит свою работу, доступа к подаче заявок у обычного человека нет. По ее словам, теневые дельцы впоследствии продают бесплатные места."Из-за того, что ДТиУ [] и ДИТ [] дали теневикам доступ раньше положенного времени, я, настоящее ИП, не смогу сейчас пройти на ЯВД [], потому что для меня доступ к подаче заявок открылся после того, как закончила свою подачу робот-программа", - заявляет предпринимательница. В департаменте торговли время открытия портала планируется считать с 9:00, что означает возможность регистрации заявок, поданных ботами. Гусейнова требует не учитывать заявки, поступившие с 8:55 до 9:03 5 сентября и снять их с рассмотрения.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 20 мая 2014 г. "МК": интернет-регистрация не избавила ярмарки выходного дня от перекупщиков

Перекупщики "приспособились" к новой системе регистрации на ярмарках выходного дня, зарегистрировав точки на подконтрольных им лиц. Теперь они фактически торгуют местами, в то время как сельхозпроизводители остаются "за бортом".

