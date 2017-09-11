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В СПЧ предложили привлечь муниципальных депутатов к реализации программы реновации
15 сентября 2017 г. | Время публикации 16:20
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Бобров считает необходимым привлечь к программе реновации в Москве избранных муниципальных депутатов. Как сообщается на сайте ведомства, Совет не изменил своего негативного отношения к закону о реновации.

"Мы считаем это социально безответственным шагом по отношению к десяткам тысяч очередников, стоящих на жилищном учете больше 30 лет, к жителям реально аварийных домов, не вошедших в программу, жителям общежитий и служебного жилья, которых тоже никто никуда не переселяет", - сказал Бобров.

Еще до принятия закона Совет по правам человека рекомендовал Госдуме отклонить законопроект о реновации во втором чтении, либо отложить его принятие как минимум на полгода во избежание "очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса".

Тогда в Совете заявили, что в законопроекте "отсутствует убедительное обоснование необходимости и действительной цели его принятия, а излишняя поспешность в принятии может привести к ошибкам и усилить социальную напряженность". Кроме того, в предварительный список реновации не попали реально аварийные и ветхие дома, включая десятки бывших ведомственных общежитий, а сам проект предполагал снос любых жилых домов целыми кварталами и без объективных оснований.

Также отмечалось, что законопроект нарушает право частной собственности, неприкосновенность жилища и право жителей на свободный выбор места жительства, добавили в СПЧ. Договариваться о переселении надо с каждым собственником, и безосновательное принуждение к переселению недопустимо. Использование уже уплаченных взносов на капремонт для программы реновации без специального решения собственников противоречит Жилищному кодексу и нарушает право частной собственности плательщиков.

Особое внимание Совет обратил на создание фонда реновации и его освобождение от налогов и ответственности перед дольщиками. Кроме того, в законопроекте не было прописано, как может увеличиться население Москвы, насколько это соответствует градостроительным документам и нормам, как повлияет на транспортную, инженерно-коммунальную, социальную инфраструктуру и экологическую обстановку.

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