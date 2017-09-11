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Штормовое предупреждение до утра субботы объявлено в столице
15 сентября 2017 г. | Время публикации 11:49
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Ливень, гроза и ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы с сохранением до утра субботы. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.

В ближайшие несколько часов с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны подтопления, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, промыв грунта, а также повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Гражданам рекомендуется переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Автомобиль рекомендуется парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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