Шквалистый ветер повалил в Москве десятки деревьев, несколько человек получили травмы

15 сентября 2017 г. Штормовое предупреждение до утра субботы объявлено в столице

В ближайшие несколько часов с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.