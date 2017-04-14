]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
апреля
pda
Поиск
Архив

Более миллиона человек приняли участие в пасхальных богослужениях в Москве
16 апреля 2017 г. | Время публикации 15:51
Рубрики: Праздники, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Reuters
Более миллиона человек приняли участие в пасхальных богослужениях и крестных ходах в Москве в минувшую субботу и в ночь на воскресенье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы городского управления полиции.

Он подчеркнул, что столичные правоохранители обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан "в полном объеме", чрезвычайных происшествий не было.

В "Мосгортрансе", в свою очередь, сообщают, что около 160 тысяч человек в воскресенье воспользовались бесплатными маршрутами наземного транспорта к городским и пригородным мемориальным комплексам. Сегодня в городе действуют 38 специальных маршрутов, на которых задействованы более 1 тысячи автобусов. Кроме того, усилен ряд регулярных маршрутов до религиозных объектов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.04.2017   18:42
2
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 16 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>