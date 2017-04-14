Более миллиона человек приняли участие в пасхальных богослужениях в Москве Общество Рубрики: Праздники

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Он подчеркнул, что столичные правоохранители обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан "в полном объеме", чрезвычайных происшествий не было.



В "Мосгортрансе", в свою очередь, сообщают, что около 160 тысяч человек в воскресенье воспользовались бесплатными маршрутами наземного транспорта к городским и пригородным мемориальным комплексам. Сегодня в городе действуют 38 специальных маршрутов, на которых задействованы более 1 тысячи автобусов. Кроме того, усилен ряд регулярных маршрутов до религиозных объектов. Более миллиона человек приняли участие в пасхальных богослужениях и крестных ходах в Москве в минувшую субботу и в ночь на воскресенье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы городского управления полиции.Он подчеркнул, что столичные правоохранители обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан "в полном объеме", чрезвычайных происшествий не было.В "Мосгортрансе", в свою очередь, сообщают, что около 160 тысяч человек в воскресенье воспользовались бесплатными маршрутами наземного транспорта к городским и пригородным мемориальным комплексам. Сегодня в городе действуют 38 специальных маршрутов, на которых задействованы более 1 тысячи автобусов. Кроме того, усилен ряд регулярных маршрутов до религиозных объектов.



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