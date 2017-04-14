СК начал проверку после пожара в жилом доме на севере Москвы Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины при пожаре в одном из жилых домов на улице Приорова на севере столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя городского управления СК РФ Юлию Иванову.



Пожар произошел утром 16 апреля. В ходе его тушения сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины, и пока не ясно, что стало причиной ее смерти. На место происшествия выехали следователи. Кроме того, для установления всех обстоятельств будет назначена пожарно-техническая экспертиза.



В московском управлении МЧС уточнили, что пожар произошел в одной из квартир в доме N5 на улице Приорова. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Пожарным удалось справиться с пламенем к 10 утра.



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