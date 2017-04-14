Благодатный огонь в Москве впервые решили развозить по храмам на поездах метро Метрополитен Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Доставка Благодатного огня при помощи линий метрополитена в периферийные приходы Московской епархии была организована руководством подземки совместно с Фондом Андрея Первозванного. Лампады таким образом привезли в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине.



Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского и других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников. В пасхальное воскресенье поезда московского метрополитена впервые использовались для доставки Благодатного огня к местам богослужений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. Благодатный огонь накануне привезла в Москву из Иерусалима делегация Фонда Андрея Первозванного.Доставка Благодатного огня при помощи линий метрополитена в периферийные приходы Московской епархии была организована руководством подземки совместно с Фондом Андрея Первозванного. Лампады таким образом привезли в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского и других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников.



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