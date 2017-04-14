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Благодатный огонь в Москве впервые решили развозить по храмам на поездах метро
16 апреля 2017 г. | Время публикации 11:04 | Последние изменения 11:09
Рубрики: Праздники, Метрополитен  
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Агентство городских новостей "Москва"
В пасхальное воскресенье поезда московского метрополитена впервые использовались для доставки Благодатного огня к местам богослужений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. Благодатный огонь накануне привезла в Москву из Иерусалима делегация Фонда Андрея Первозванного.

Доставка Благодатного огня при помощи линий метрополитена в периферийные приходы Московской епархии была организована руководством подземки совместно с Фондом Андрея Первозванного. Лампады таким образом привезли в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского и других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников.
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Воскресенье, 16 апреля 2017 г. // Последняя новость 11:04
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