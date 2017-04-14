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На предстоящей неделе в Москве ожидаются заморозки до минус 7 градусов
16 апреля 2017 г. | Время публикации 12:51 | Последние изменения 14:42
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
На следующей неделе в столичном регионе резко похолодает. В ночные часы температура в Москве будет опускаться до отметки в минус 7 градусов, а в Подмосковье воздух и вовсе может остыть до минус 12, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Как отмечают эксперты, такая погода больше соответствует началу марта, нежели середине апреля.

Самые сильные морозы придутся на ночь с понедельника на вторник (в Москве ожидается минус 5-7 градусов, в области местами до минус 12). В первые дни недели горожан ожидает солнечная погода, вероятность осадков минимальная, но со среды осадки вернутся.

Дневные температуры на протяжении всей недели не будут превышать 3-5 градусов выше нуля. Дискомфорта также может добавить северный ветер силой 5-10 метров в секунду.

Между тем "Интерфакс" передает, что в ближайшие часы в городе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах и тротуарах может возникнуть гололедица, произойдет усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.

Плохая погода, которая сохранится в регионе до утра понедельника, может послужить причиной затруднения движения транспорта, ухудшения видимости во время выпадения осадков, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно опасных участках, отметили в МЧС.
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