На предстоящей неделе в Москве ожидаются заморозки до минус 7 градусов Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Гидрометцентр России



Самые сильные морозы придутся на ночь с понедельника на вторник (в Москве ожидается минус 5-7 градусов, в области местами до минус 12). В первые дни недели горожан ожидает солнечная погода, вероятность осадков минимальная, но со среды осадки вернутся.



Дневные температуры на протяжении всей недели не будут превышать 3-5 градусов выше нуля. Дискомфорта также может добавить северный ветер силой 5-10 метров в секунду.



Между тем



Плохая погода, которая сохранится в регионе до утра понедельника, может послужить причиной затруднения движения транспорта, ухудшения видимости во время выпадения осадков, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно опасных участках, отметили в МЧС. На следующей неделе в столичном регионе резко похолодает. В ночные часы температура в Москве будет опускаться до отметки в минус 7 градусов, а в Подмосковье воздух и вовсе может остыть до минус 12, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Как отмечают эксперты, такая погода больше соответствует началу марта, нежели середине апреля.Самые сильные морозы придутся на ночь с понедельника на вторник (в Москве ожидается минус 5-7 градусов, в области местами до минус 12). В первые дни недели горожан ожидает солнечная погода, вероятность осадков минимальная, но со среды осадки вернутся.Дневные температуры на протяжении всей недели не будут превышать 3-5 градусов выше нуля. Дискомфорта также может добавить северный ветер силой 5-10 метров в секунду.Между тем "Интерфакс" передает, что в ближайшие часы в городе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах и тротуарах может возникнуть гололедица, произойдет усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.Плохая погода, которая сохранится в регионе до утра понедельника, может послужить причиной затруднения движения транспорта, ухудшения видимости во время выпадения осадков, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно опасных участках, отметили в МЧС.



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