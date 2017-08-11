NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
августа
pda
Поиск
Архив

Москва может оказаться на сто лет старше "официальной" даты основания
16 августа 2017 г. | Время публикации 08:24 | Последние изменения 09:47
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Заместитель руководителя департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашев предположил, что Москва может быть на 100 лет старше, чем считается в настоящее время. Об этом он заявил агентству "Москва".

"Несомненно, Москва образовалась раньше 1147 года. Сейчас, скорее, коллеги уже спорят, можем ли мы это считать непосредственно городом или это была сеть каких-то поселений. Не все ученые готовы признать более раннюю дату Москвы, потому что это уже очень плотно вошло в оборот", - пояснил Кондрашев. По его словам, столица была основана как минимум на сто лет ранее, во времена похода князя Изяслава Ярославича на племя голядь, о котором напоминает название столичной реки Голедянка. А непосредственно о зарождении столицы могут рассказать археологические находки.

"Скорее всего, Москва была таким опорным пунктом, где, с одной стороны, можно было собирать дань, с другой стороны - благодаря опорным пунктам предоставлять окрестным племенам вооруженную защиту", - добавил Кондрашев, отметив, что с XI века на месте нынешней столицы отмечен бурный рост поселения. Напомним, первое упоминание о Москве встречается в Ипатьевской летописи под 1147 годом, когда считающийся основателем столицы князь Юрий Долгорукий встречал на ее месте новгород-северского князя Святослава.

В последнее время в столице наблюдается настоящий бум археологических находок. Так, в июне этого года на Сретенке нашли кремневый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре - скребок эпохи мезолита. Как сообщается на сайте столичной мэрии, они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад. Там же чуть ранее была найдена финно-угорская "шумящая" подвеска X-XII веков. Это женское украшение из бронзы длиной около четырех сантиметров и шириной в два сантиметра. К нижней части подвески прикреплены два колокольчика, звенящие при движении.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Орудия труда каменного века нашли при раскопках в центре столицы
16 июня 2017 г.
Орудия труда каменного века нашли при раскопках в центре столицы
На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад.
9 июня 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.08.2017   11:27
1
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 20 августа 2017 г. // Последняя новость 19 августа 2017 г. 18:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>