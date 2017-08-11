Москва может оказаться на сто лет старше "официальной" даты основания

Заместитель руководителя департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашев предположил, что Москва может быть на 100 лет старше, чем считается в настоящее время. Об этом он заявил агентству "Москва"
.
"Несомненно, Москва образовалась раньше 1147 года. Сейчас, скорее, коллеги уже спорят, можем ли мы это считать непосредственно городом или это была сеть каких-то поселений. Не все ученые готовы признать более раннюю дату Москвы, потому что это уже очень плотно вошло в оборот", - пояснил Кондрашев. По его словам, столица была основана как минимум на сто лет ранее, во времена похода князя Изяслава Ярославича на племя голядь, о котором напоминает название столичной реки Голедянка. А непосредственно о зарождении столицы могут рассказать археологические находки.
"Скорее всего, Москва была таким опорным пунктом, где, с одной стороны, можно было собирать дань, с другой стороны - благодаря опорным пунктам предоставлять окрестным племенам вооруженную защиту", - добавил Кондрашев, отметив, что с XI века на месте нынешней столицы отмечен бурный рост поселения. Напомним, первое упоминание о Москве встречается в Ипатьевской летописи под 1147 годом, когда считающийся основателем столицы князь Юрий Долгорукий встречал на ее месте новгород-северского князя Святослава.
В последнее время в столице наблюдается настоящий бум археологических находок. Так, в июне этого года на Сретенке нашли кремневый резец эпохи неолита
, а на Покровском бульваре - скребок эпохи мезолита. Как сообщается на сайте столичной мэрии, они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад. Там же чуть ранее была найдена финно-угорская "шумящая" подвеска
X-XII веков. Это женское украшение из бронзы длиной около четырех сантиметров и шириной в два сантиметра. К нижней части подвески прикреплены два колокольчика, звенящие при движении.