Москва может оказаться на сто лет старше "официальной" даты основания

16 июня 2017 г. Орудия труда каменного века нашли при раскопках в центре столицы

На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад.