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Градозащитники: Биржевую площадь в центре Москвы зачистили от древностей ради фонтана
16 августа 2017 г. | Время публикации 19:05 | Последние изменения 19:19
Рубрики: Архитектура  
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Автор фото: Авилов Александр / Агентство городских новостей "Москва"
Археологи в свой профессиональный праздник 15 августа разобрали по камням фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века на Биржевой площади. В движении "Архнадзор" это назвали "профессиональным поражением" и связали с будущей установкой на площади фонтана. Ранее средневековые фундаменты планировалось музеефицировать и сохранить на месте по поручению мэра Москвы.

Координатор "Архнадзора" Константин Михайлов опубликовал фотографии зачищенного от древностей раскопа в своей статье на портале "Хранители наследия". "По плану благоустройства, на Биржевой площади должен появиться некий фонтан, а его подземная "насосная станция" на глубине четырех метров по проекту "садится" аккурат на древности, как водится не учтенные при проектировании светлого будущего", - пишет он.

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, которого цитирует сайт мэрии, сообщил, что методический совет Мосгорнаследия рекомендовал "законсервировать руины данных фундаментов методом обратного погружения в грунт". По его словам, участки каменной и кирпичной кладки сначала укутают геотканью против влаги, затем равномерно покроют мелкозернистым песком, а сверху засыплют грунтом. "Увы, это консервация пустоты", - констатирует Михайлов.

Исполнительный директор Столичного археологического бюро Мария Молошникова в сюжете телеканала "Москва 24" с места раскопок рассказала, что музеефицировать фундаменты на месте сложно, так как придется "постоянно качать воду". В связи с этим, по ее словам, кладку было решено "разобрать, аккуратно перевезти" и экспонировать в музейном пространстве.

В "Архнадзоре" считают, что такое решение принято "явно в пользу фонтана", который должен стать центральной частью Биржевой площади после благоустройства. О вероятности такого сценария градозащитники писали еще в июле. Сайт мэрии подтверждает, что после "археологической консервации" фундаментов на площади создадут подземное пространство для будущего фонтана.

О том, что фонтан и старинные фундаменты мешают друг другу, в июле писала газета "Вечерняя Москва". "Если действовать по проекту благоустройства, о фундаменте древней церкви можно забыть. Он погибнет под ковшом экскаватора", - говорится в статье. При этом издание ссылалось на решение Мосгорнаследия пересмотреть проект благоустройства в пользу археологических находок.

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