Мошенники предлагают горожанам монеты, якобы найденные на раскопках по программе "Моя улица"

После запуска программы "Моя улица" в Москве активизировались мошенники, которые под видом рабочих продают поддельные монеты. Об этом сообщил на открытии выставки "Тайны московских подземелий" главный архитектор столицы Леонид Кондрашев, которого цитирует РИА "Новости"
.
По словам Кондрашева, мошенники покупают в столичных киосках китайские монеты-сувениры и пытаются перепродать их как якобы найденные на раскопках. Одного из таких мошенников задержал сотрудник Министерства культуры Москвы, отвечающий за борьбу с подобными явлениями.
Активизацию мошенников подтвердил и руководитель департамента культуры Александр Кибовский. По его словам, обычно к человеку с хорошей машиной или в хорошем костюме подходит человек в рабочей одежде, который якобы работает на раскопках в рамках программы "Моя улица", и предлагает купить монеты, заявляя, что работает на раскопках и собирает деньги на билет, чтобы уехать домой. "Меня такой человек поймал на улице Петровка", - рассказал Кибовский, уточнив, что археологические находки не могут находиться в гражданском обороте. Он призвал москвичей быть бдительными и сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.
В свою очередь, активисты движения "Безопасная столица" намерены провести по этому поводу беседы в центрах социального обслуживания. Как уточнила руководитель движения, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, в Мосгордуму также поступают обращения от горожан о случаях продажи поддельных старинных монет. При этом жертвами подобных аферистов чаще всего становятся люди старшего возраста.
Находки старинных монет во время работ по программе "Моя улица" действительно не редкость. Так, на днях в восточной части строящегося парка "Зарядье", приближенной к Москворецкой набережной, были найдены медные монеты
XVIII–XIX веков, а на Петровском бульваре
- клад XVIII века из 12 медных монет, "припрятанный" на повседневные траты. Еще один клад обнаружили внутри полой костяной шахматной фигуры слона
, которую датируют серединой XVI века.