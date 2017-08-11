Мошенники предлагают горожанам монеты, якобы найденные на раскопках по программе "Моя улица"

11 августа 2017 г. Старинную торговую площадь обнаружили при раскопках в парке "Зарядье"

В восточной части парка найдены английские и русские торговые пломбы XVIII века, медные монеты XVIII–XIX веков, оловянная игрушка XVII–XVIII веков и многочисленные фрагменты кожаных изделий.